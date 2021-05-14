Почему умер Цой?

Сложно представить молодёжь позднего Советского Союза без песен Виктора Цоя. Художник по образованию, он писал и исполнял песни в составе культовой группы «Кино». Как актёр Виктор тоже прославился после главной роли в кинокартине «Игла». За это журнал «Советский экран» в 1989-м признал Цоя лучшим актёром года.
Творческая карьера Виктора оборвалась вместе с жизнью 15 августа 1990 года. Гибель 28-летнего Цоя за рулём автомобиля широко обсуждается поклонниками: официальная версия удовлетворила далеко не всех.
Уснул за рулём?
Выступив в составе группы «Кино» 24 июня в столице, Виктор отправился в Латвию. Там в посёлке Плиеньциемсе он планировал поработать над демо нового альбома. Ехал на недавно купленном «Москвиче-2141». Водительского опыта у Виктора было немного, но доехать удалось почти без происшествий. В небольшом ДТП по дороге в Ригу он разбил фару, врезавшись в другой автомобиль.
К 13-му августа демо было записано. А утром 15-го Виктор поехал порыбачить под Ригу, оставив сына дома с гражданской женой. Около 11-ти утра музыкант поехал домой по трассе «Слока – Талси». Ближе к полудню на 35-м километре дороги произошла трагедия: синий «Москвич» Цоя врезался в «Икарус-250» белого цвета.
Водителем был Янис Фибикс. Он перегонял пустой туристический автобус на базу. Увидев «Москвич», он попытался избежать аварии, резко крутанув руль. Но Цоя это не спасло: ударом его автомобиль оттолкнуло на 22 метра. Фибикс не пострадал. Выскочив из машины, он вызвал скорую помощь. Медики появились через 5 минут, но спасти Цоя не удалось.
Эксперты, проанализировавшие ДТП, не увидели полос от торможения «Москвича». Скорость автомобиля превышала 100 километров в час. Анализ не показал в крови Цоя алкоголя. Официальный вердикт – заснул во время вождения.
Менял кассету?
Валентина Васильевна, мать Цоя, не согласилась, что сын мог уснуть за рулём. Она предположила, что его отвлекли мысли о новом альбоме. Похожее мнение озвучено в фильме из цикла «Следствие вели». Там сказано, что авария произошла, когда Виктор переворачивал кассету с записью демо альбома. А авторы фильма «Цой. Высокая в небе звезда» считают, что кассета была сборником группы «Новые композиторы».
Суицид?
Поклонники объясняют высокую скорость «Москвича» и отсутствие следов торможения самоубийством. Версию подтверждают песни «Кончится лето», «Нам с тобой» и «Следи за собой» из нового альбома. Его выпустили уже после смерти Цоя, на основе демо-версии.
Популярность группы и подрастающий сын не располагали к суициду. Однако знакомые Виктора говорят, что он увлекался наркотиками. Стандартный тест на алкоголь мог не выявить их наличие в крови Цоя в момент смерти.
Убийство?
Часть фанатов считают, что аварию подстроили спецслужбы, которые хотели убрать популярного «певца протеста». Не менее фантастической выглядит версия, что виноват продюсер Цоя Юрий Айзеншпис. Именно благодаря ему у музыканта появился «Москвич». Однако после смерти Виктора Юрию пришлось сотрудничать с исполнителями, сильно уступающими группе «Кино». Подстраивать аварию ему было невыгодно.
Почему умер Цой?
Валентина Васильевна, мать Цоя, не согласилась, что сын мог уснуть за рулём. Она предположила, что его отвлекли мысли о новом альбоме.
Сложно представить молодёжь позднего Советского Союза без песен Виктора Цоя. Художник по образованию, он писал и исполнял песни в составе культовой группы «Кино». Как актёр Виктор тоже прославился после главной роли в кинокартине «Игла». За это журнал «Советский экран» в 1989-м признал Цоя лучшим актёром года.
От редакции
Цой жив!
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