Шавуот – 2021: еврейский праздник 17-18 мая, традиции и запреты дня

Шавуот – это один из трёх главных еврейских праздников, посвящённый дарованию Торы. Это священное писание Бог дал пророку Моисею на горе Синай на 50-й день после из исхода из египетского рабства. Поэтому иногда праздник называют аналогично христианскому – Пятидесятница.
По еврейскому календарю Шавуот празднуется 6-го сивана, это третий месяц года. На современном календаре эта дата каждый год меняется. В 2021 Шавуот выпадает на 18 мая, а празднование начинается с вечера 17 мая.
Суть праздника
Дарование Торы евреям – событие не менее важное, чем исход из Египта, где израильтяне более 400-т лет были рабами. Шавуот также называют «Праздником первого урожая», потому что с этого времени земля начинала плодоносить. Первые плоды и становились жертвой, которую израильтяне издревле приносили в храм. Традиционными подношениями считались виноград, гранаты, финики, инжир, маслины, зёрна ячменя и пшеницы.
Подготовка
В день накануне Шавуота евреи должны успеть закончить все дела. Хозяйки готовят угощение, рассчитанное на две праздничные трапезы.
Незадолго до вечерней молитвы, с которой начнётся Шавуот, евреи совершают омовение. Для этого погружаются в микву – небольшой ритуальный бассейн.
За день до Шавуота заготавливают цветы и травы. Собирать их в день праздника нельзя. Этой зеленью украшают жилище и синагогу. Книгу Торы традиционно обкладывают розами.
Свет зажигают накануне праздника, а для праздничных свечей оставляют зажжённую горелку.
Традиции празднования
Вечером в домах зажигают свечи и начинают праздничную молитву – маарив. Напомним, в 2021 году она начинается 17 мая. После приступают к трапезе, произнеся над ней кидуш – благодарение Господу.
На столе должны быть только молочные продукты – сыры, блинчики, выпечка, творог. Такую пищу ел израильский народ в день дарования Торы, потому что посуда не была очищена от запрещённых продуктов.
Мясное появится на столе позже, после молитвы. На стол постелют новую скатерть и поставят кошерную посуду со сменой блюд.
Ночь евреи проводят без сна, за изучением Торы. Считается, что не сомкнувший глаз в праздничную ночь сможет спокойно спать весь год.
Утро начинается с похода в синагогу. Туда идут мужчины, дети, старики, женщины приносят младенцев. Там будут выносить свиток Торы, читать десять заповедей и книгу Руфь. Эта праведница приняла иудаизм, позже из её рода вышел царь Давид.
После молитвы евреи приступают ко второй праздничной трапезе. Как и в первую, строго соблюдается смена молочных и мясных блюд.
Запреты праздника
Евреям нельзя выполнять никакую работу в Шавуот. Запрещено зажигать огонь, брать в руки деньги, пользоваться любым видом транспорта. Нельзя украшать жилища, если сделать это накануне не удалось. Ставить на стол одновременно мясные и молочные блюда тоже запрещено.