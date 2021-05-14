Погода в Бердске на 14 мая 2021: можно ли работать в огороде - народные приметы на Еремеев Запрягальник
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Погода в Бердске на 14 мая 2021: можно ли работать в огороде - народные приметы на Еремеев Запрягальник

6:30:205/14/2021,Дмитрий ПарыгинФото: Дмитрия Парыгина
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В Бердске сохраняется высокая пожароопасность. Вместе с тем местами по Новосибирской области возможны заморозки до 0 и -2 °С.

14 мая 8-14 градусов тепла
14 мая 8-14 градусов тепла

Какой будет погода 14 мая в Бердске
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 14 мая в Бердске сохраняется высокая пожароопасность. Вместе с тем местами по Новосибирской области возможны заморозки до 0 и -2 °С.
Температура воздуха ожидается 8-14 градусов тепла. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-6 м/с с порывами до 11 м/с.

Какие приметы есть в народе на 14 мая 2021?
Православные 14 мая празднуют день памяти Пророка Иеремии, называемый в народе Еремеев Запрягальник. Такое странное название связано с тем, что на Руси в это время были пахота и посевы.

В народе верили, что если в этот день в те моменты, когда лошади готовы упасть от усталости попросить помощи у святого Иеремии, то тот спустится с неба и закончит работу.

Говорят, что если в этот день взять зерно в долг, то в этом году не видать урожая.

Луна 14 мая расскажет, стоит ли работать на земле и в огороде.

Если растет – пора трудиться. Если идет на закат, то работы на земле принесут неудачные всходы.

Если сегодня было бы полнолуние, то пора сеять рожь.

В этот день обязательно должны прилететь стрижи.

Хорошая погода на 14 мая, то и летний сезон будет отличным.

А холодный день обещает лютую зиму.

Какие еще праздники есть 14 мая?
День рождения вазелина (получения патента на него).
День фрилансера.
День смешных нелепиц.

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погоданародные приметы
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