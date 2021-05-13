Почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались в первый раз 16 лет назад

Беннифер 2.0 - это все, о чем кто-либо говорит после того, как Бен Аффлек и Дженнифер Лопес были замечены вместе в отпуске в Монтане на выходных, и все задаются вопросом, снова ли любимая пара СМИ вместе.
Возможное воссоединение связано с недавними новостями об их индивидуальном разрыве от партнеров, пишет yourtango.com.
Бен Аффлек и Ана де Армас расстались еще в январе, потому что Армас не хотел жить в Лос-Анджелесе, где Аффлек живет рядом со своими детьми с бывшей женой Дженнифер Гарнер. Раскол был обоюдным, и между ними не было никакой неприязни.
Между тем, в середине апреля Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально прекратили помолвку. У пары, казалось, были проблемы, которые нельзя было решить, и Лопес часто говорила о своей неспособности доверять ему после обманчивых слухов.
Вскоре после того, как Лопес и А-Род расстались, Аффлека несколько раз доставляли в особняк Лопеса в Бель-Эйр , а затем произошло бегство из Монтаны.
Аффлек и Лопес часто поддерживали связь на протяжении многих лет, но, похоже, до сих пор никогда не проявляли признаков возрождения своего старого пламени, что вызывает вопрос: почему они вообще расстались?
Почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались в первый раз?Впервые пара познакомилась в 2002 году во время съемок своего фильма «Джильи».
Они планировали пожениться в Санта-Барбаре в 2003 году, но столкнулись с некоторыми проблемами, и свадьба была отложена, как сообщается, из-за СМИ.
По сути, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были слишком популярны как пара, чтобы пожениться .
В месте, где они хотели пожениться, была забронирована еще одна церемония в тот же день, и было сочтено, что это создало бы слишком много проблем для другой пары и для других отелей в этом районе, если бы эти два мероприятия проходили так близко друг к другу.
В своем заявлении Лопес сказал: «Когда мы серьезно подумали о найме трех отдельных невест-приманок в трех разных местах, мы поняли, что что-то пошло не так».
После отложенной свадьбы в 2004 году наступил официальный раскол. Они никогда не переносили свою свадьбу, а вместо этого расстались, и ни одна из сторон не объясняла почему, до тех пор, пока спустя годы Бен Аффлек не заговорил об этом во время своего выступления в британском телешоу "Live" в 2008 году.
Пара также сказала, что они чувствовали себя безжалостно преследуемыми прессой и таблоидами СМИ, что они и запечатлели в музыкальном клипе Лопеса на «Jenny from the Block».
«Я думаю, что мы с Джен совершили ошибку, потому что полюбили друг друга, были взволнованы и, возможно, слишком доступны», - объяснил Аффлек. «Я не думаю, что кто-то из нас ожидал, в какой степени он приобретет собственный мир».
Дженнифер Лопес больше ничего не говорила о разрыве их отношений до 2016 года, когда она дала интервью журналу People.
«Мы не пытались поддерживать публичные отношения», - сказала она. «Мы просто оказались вместе при рождении таблоидов, и это было похоже на «Боже мой». Это было просто сильное давление ... Я думаю, что в другое время разные вещи, кто знает, что могло случиться, но там была настоящая любовь ".
Подъем таблоидов в СМИ положил конец Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку, но, может быть, пришло время разжечь былое пламя? Мэтт Дэймон, давний приятель Аффлека, очень на это надеется , поделившись своими мыслями по этому поводу. "Я люблю их обоих! Надеюсь, это правда, это было бы здорово ».
Говорят, что Алекс Родригес не в восторге от возобновившегося романа между Джей Ло и Аффлеком.Источник, близкий к Родригесу, сказал E! Новости : «Он действительно думал, что они смогут заставить его работать и восстановить связь. Он обращался к Джей Ло, пытаясь встретиться с ней, и она очень недолго с ним».
Однако Родригес должен быть убит горем, услышав новости о том, что его бывший так быстро ушел.
А если говорить о бывших, то Гарнер, напротив, совсем не интересуется новостями, окружающими ее бывшего мужа.
Источник сообщил E! Новости о том, что Гарнер «никоим образом не хочет быть частью цирка или внимания СМИ».
«Она пытается жить своей жизнью и растить детей, и последнее, чем она хочет заниматься, - это иметь дело с любовной жизнью Бена», - объясняет инсайдер. «Она всегда сосредоточена на счастье детей и на том, чтобы Бен был хорошим отцом».
У пары трое детей - Вайолет, 15 лет, Серафина, 12 лет, и Самуэль, 9 лет.
У Лопес 13-летние близнецы, Макс и Эмме, с бывшим мужем Марком Энтони.
Латинская суперзвезда настаивает на том, что ее отношения с Аффлеком просто дружеские, но, похоже, это никого не убедило.
Нам просто нужно посмотреть, что дальше.