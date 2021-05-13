Как поливать томаты, огурцы, перцы и баклажаны в мае 2021: благоприятные даты по лунному календарю, когда растение получает силу
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Как поливать томаты, огурцы, перцы и баклажаны в мае 2021: благоприятные даты по лунному календарю, когда растение получает силу

7:20:525/13/2021Фото: pxhere
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Томаты могут добывать себе влагу с глубины 80 см, так что частые поливы им не нужны. Поливать с частотой 1 раз в 3-7  дней по 4-5 л на куст до цветения, после цветения количество воды уменьшить в 2 раза.

лейка
Поливы могут быть обильными и умеренными - сверяйте с лунным календарем - какой вам нужен сегодня

Поливать нужно с умом. Перельешь воды и растение может заболеть или начать гнить, недолив тоже отрицательно сказывается - растения начнут сохнуть, а их овощи горчить. Как же правильно поливать, и когда?

Поливы бывают разные. Предпосадочный и послепосадочный поливы призваны обеспечить лучшую приживаемость растений.

Основной полив производится для восполнения уровня влаги в почве для роста и развития растений.

Подкормочный - в воде разводится подкормка и полив делается для внесения подкормки, а не с целью увлажить землю.

Освежительный - чтобы в жару освежить растения, и противозаморозковый - чтобы помочь растениям и их корням пережить заморозки.

На вопрос - как часто поливать, вам не ответит ни один агроном, поскольку это определяется вашими погодными условиями и климатическими особенностями. Но поливы должны быть регулярными. Не забывайте о том, что перед поливами хорошо рыхлить землю - это предотвратить образование корки на земле, препятствующей дыханию корневой системы.

При прохладной погоде лучше землю поливать утром, а при жаркой - вечером с заходом солнца.

Если у вас нет форс мажорных обстоятельств, таких как постоянный дождь или засуха, поливать грядки рекомендуется примерно 1 раз в 3 дня. Но зависит частота полива культуры еще и от ее вида.

Огурцы быстро расходуют воду. Их нужно поливать часто но не обильно. До цветения используют 5 литров на квадратный метр почвы. Поливать 1 раз в 5 дней. Важно! Вода должна быть теплой.

Томаты могут добывать себе влагу с глубины 80 см, так что частые поливы им не нужны. Поливать с частотой 1 раз в 3-7  дней по 4-5 л на куст до цветения, после цветения количество воды уменьшить в 2 раза.

Перцы и баклажаны требуют регулярной умеренной поливки. Почва должна промокать на глубине 15 см. При температуре ниже  +15 градусов полив необходимо прекратить.

Благоприятные дни

15, 17, 25 мая

Хорошие дни

18, 19, 23, 26, 28, 30 мая

Нейтральные дни

14, 24, 27 мая

Плохие дни

16, 20, 22, 29, 31 мая

Самые плохие дни

21 мая

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