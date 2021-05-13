Как поливать томаты, огурцы, перцы и баклажаны в мае 2021: благоприятные даты по лунному календарю, когда растение получает силу

Поливать нужно с умом. Перельешь воды и растение может заболеть или начать гнить, недолив тоже отрицательно сказывается - растения начнут сохнуть, а их овощи горчить. Как же правильно поливать, и когда?
Поливы бывают разные. Предпосадочный и послепосадочный поливы призваны обеспечить лучшую приживаемость растений.
Основной полив производится для восполнения уровня влаги в почве для роста и развития растений.
Подкормочный - в воде разводится подкормка и полив делается для внесения подкормки, а не с целью увлажить землю.
Освежительный - чтобы в жару освежить растения, и противозаморозковый - чтобы помочь растениям и их корням пережить заморозки.
На вопрос - как часто поливать, вам не ответит ни один агроном, поскольку это определяется вашими погодными условиями и климатическими особенностями. Но поливы должны быть регулярными. Не забывайте о том, что перед поливами хорошо рыхлить землю - это предотвратить образование корки на земле, препятствующей дыханию корневой системы.
При прохладной погоде лучше землю поливать утром, а при жаркой - вечером с заходом солнца.
Если у вас нет форс мажорных обстоятельств, таких как постоянный дождь или засуха, поливать грядки рекомендуется примерно 1 раз в 3 дня. Но зависит частота полива культуры еще и от ее вида.
Огурцы быстро расходуют воду. Их нужно поливать часто но не обильно. До цветения используют 5 литров на квадратный метр почвы. Поливать 1 раз в 5 дней. Важно! Вода должна быть теплой.
Томаты могут добывать себе влагу с глубины 80 см, так что частые поливы им не нужны. Поливать с частотой 1 раз в 3-7 дней по 4-5 л на куст до цветения, после цветения количество воды уменьшить в 2 раза.
Перцы и баклажаны требуют регулярной умеренной поливки. Почва должна промокать на глубине 15 см. При температуре ниже +15 градусов полив необходимо прекратить.