Видео покупки казанским стрелком оружия попало в Сеть: Через месяц он устроил расправу в школе
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Видео покупки казанским стрелком оружия попало в Сеть: Через месяц он устроил расправу в школе

7:03:435/13/2021Фото: Скриншот
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В оружейном магазине Йошкар-Олы 19-летний Ильназ Галявиев купил гладкоствольное ружье, позже ставшее орудием массового расстрела.

Казанскому стрелку грозит пожизненное заключение

Ильназ Галявиев приобрел оружие незадолго до кровавой расправы на территории казанской школы.

16 апреля в Йошкар-Оле, в оружейном магазине было куплено гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT. Для покупки оружия у молодого человека имелась лицензия, полученная за два дня до покупки — 14 апреля — которая действовала до 14 октября 2021 года.

Сотрудники магазина рассказали о покупателе, как о спокойном молодом человеке, который посвятил полтора часа выбору оружия. Он сделал замечание по поводу запыленной коробки и попросил ее вытереть, пишет РЕН ТВ.

Меньше месяца прошло с момента покупки орудия преступления до кровавой бойни, которую Галявиев устроил в казанской гимназии № 175.

11 мая он пришел в школу, где сам учился несколько лет назад и расстрелял учеников и преподавателей. Жертвами стали 9 человек.

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