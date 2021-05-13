Видео покупки казанским стрелком оружия попало в Сеть: Через месяц он устроил расправу в школе

Ильназ Галявиев приобрел оружие незадолго до кровавой расправы на территории казанской школы.
16 апреля в Йошкар-Оле, в оружейном магазине было куплено гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT. Для покупки оружия у молодого человека имелась лицензия, полученная за два дня до покупки — 14 апреля — которая действовала до 14 октября 2021 года.
Сотрудники магазина рассказали о покупателе, как о спокойном молодом человеке, который посвятил полтора часа выбору оружия. Он сделал замечание по поводу запыленной коробки и попросил ее вытереть, пишет РЕН ТВ.
Меньше месяца прошло с момента покупки орудия преступления до кровавой бойни, которую Галявиев устроил в казанской гимназии № 175.
11 мая он пришел в школу, где сам учился несколько лет назад и расстрелял учеников и преподавателей. Жертвами стали 9 человек.