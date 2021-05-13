Новое расследование о «дворце Путина» в Геленджике в Кремле назвали ерундой

В Кремле считают ерундой новые сообщения про расследование о происхождении «дворца Путина» в Геленджике. Дмитрий Песков — пресс-секретарь Владимира Путина — сказал, что президент страны не имеет отношения к постройке данного сооружения.
"Нет, я не слышал о каком-то материале BBC, что бы там ни было – это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. Не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме", - сказал Песков
ВВС сообщила, что у нее есть документы, свидетельствующие о том, что строительство «дворца» велось на деньги государства, а не на средства частных лиц.
Ранее Владимир Путин рассказал, что не смотрел фильм-расследование Алексея Навального о «дворце». Позже Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса из множества зданий в районе Геленджика. Также он рассказал, что строительство данного апарт-отеля будет завершено в течение пары лет.
"Курьер. Среда. Бердск" публиковал видео о том, что сейчас происходит в так называемом "дворце Путина".