Новое расследование о «дворце Путина» в Геленджике в Кремле назвали ерундой
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Новое расследование о «дворце Путина» в Геленджике в Кремле назвали ерундой

9:00:275/13/2021Фото: Wikimedia Commons
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ВВС утверждает, что имеет документы, подтверждающие, что «дворец в Геленджике» строился на государственные деньги.

Песков сказал, что не знает о новых сообщениях про "дворец в Геленджике"

В Кремле считают ерундой новые сообщения про расследование о происхождении «дворца Путина» в Геленджике. Дмитрий Песков — пресс-секретарь Владимира Путина — сказал, что президент страны не имеет отношения к постройке данного сооружения.

"Нет, я не слышал о каком-то материале BBC, что бы там ни было – это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. Не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме", - сказал Песков

ВВС сообщила, что у нее есть документы, свидетельствующие о том, что строительство «дворца» велось на деньги государства, а не на средства частных лиц.

Ранее Владимир Путин рассказал, что не смотрел фильм-расследование Алексея Навального о «дворце». Позже Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса из множества зданий в районе Геленджика. Также он рассказал, что строительство данного апарт-отеля будет завершено в течение пары лет.

"Курьер. Среда. Бердск" публиковал видео о том, что сейчас происходит в так называемом "дворце Путина".

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средства дворецбенефициар
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