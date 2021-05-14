Обручальное кольцо застряло на рыбе: фото кефали в золоте под водой выложила в соцсеть любительница сноркелинга

Мужчина недавно потерял обручальное кольцо в том же районе у побережья Австралии.
Похоже, кто-то только что сделал какую-то случайную рыбу самой счастливой рыбой в мире.
Любительница сноркелинга недавно поделилась необычным открытием, которое она сделала во время недавнего погружения под водой. По ее словам, нередко можно увидеть определенные виды рыб с различными кусками мусора, застрявшими вокруг шеи.
Однако недавно она наткнулась на рыбу с обручальным кольцом.
Сьюзан Прайор занималась сноркелингом в заливе Эмили, который расположен на острове у восточного побережья Австралии, сообщает People . По словам защитника окружающей среды, она наткнулась на кефаль с золотым кольцом на шее.
По словам ныряльщицы, кефаль перебирает песок в поисках еды. Возможно, именно эта рыба проплыла через кольцо и застряла на теле.
Однако только после того, как Приор вернулась на землю, она вспомнила пост на странице сообщества в социальных сетях. Судя по всему, в том же районе мужчина недавно потерял обручальное кольцо.
Сообщается, что ей удалось связаться с этим мужчиной, и они оба считают, что, вероятно, эта рыба плавает с пропавшим обручальным кольцом мужчины.
Судя по всему, Приор хочет попытаться переместить рыбу и вместе с группой рыбаков пытается поймать ее сетью. Тогда она, вероятно, сможет снять кольцо и вернуть его владельцу. Сообщается, что она описала это как «сложное», поэтому нет никакой гарантии, что это сработает.
Источник: foxnews.com