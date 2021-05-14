Женщина шокировал всех, устроив фальшивые похороны своему парню за измену
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Женщина шокировал всех, устроив фальшивые похороны своему парню за измену

9:31:065/14/2021Фото: скриншот newsweek.com
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Видео похорон просмотрели более 5,3 миллиона раз, и 1,1 миллиона шокированных зрителей его лайкнули.

Женщина шокирующе утверждает, что устроила фальшивые похороны за измену

Это один из способов держать вашу вторую половинку в подчинении. Женщина стала вирусной в TikTok из-за своего дикого утверждения о том, что, когда она узнала, что ее бывший парень изменил ей с другой женщиной, она решила устроить для него фальшивые похороны.

Теа Ловеридж, которая может похвастаться более чем 30 600 подписчиками в приложении, первоначально опубликовала это дикое обвинение на платформе 20 апреля. Она ответила на видео-подсказку с просьбой TikTokers: «Скажите мне, что вы мелочны, не говоря ни слова».

Ловеридж начинает свое видео, предваряя, что ее «маленький папочка» - «настоящий кусок дерьма», утверждая, что, пока она была беременна, он закрутил роман со своей бывшей девушкой.

«После того, как у меня родился сын, я узнала, что он изменял мне все время, пока я была беременна его бывшей девушкой, которая стала причиной всей этой драмы в наших отношениях», - объясняет она.

Затем Ловеридж дико заявляет, что, когда ее партнер был арестован после рождения их ребенка, она связалась с его любовницей с дерзкой ложью, которую она создала, чтобы держать ее подальше от своей семьи.

«Она писала ему, пытаясь понять, где он, как будто все сбиты с толку, почему он не разговаривает с ней. Поэтому я отправила ей сообщение и сказала, что он мертв», - говорит она.

Ловеридж утверждает, что она даже вовлекла членов семьи своего тогдашнего парня в тщательно продуманный заговор, чтобы подтвердить фальшивую историю смерти.

«Я попросила его сестру согласиться с этим, и у нас были фальшивые похороны и все такое, и мы отправили ей фотографии с« похорон », - говорит она.

Самая шокирующая часть: бывшая девушка на момент съемок так и не поняла своей уловки.

«Прошло три года, а она все еще думает, что он мертв», - утверждает Ловеридж. «И она каждый год публикует на своей странице в Facebook небольшие дань уважения «любви всей своей жизни» и тому, как ей так жаль, что она не могла быть там, когда он умер».

Ловеридж поговорила с Newsweek и объяснила свое решение продолжить эту безумную историю.

«<Любовница моего парня>, очевидно, знала, что я беременна, но также постоянно писала мне сообщения, приставала ко мне и выдумывала сфабрикованные истории с участием моего сына, поэтому я в основном говорила ей, что он мертв, чтобы она оставила меня в покое», - сказала она.

«Похороны были больше похожи на поминки, на которых мы просто фотографировали, как мы все вместе празднуем, как вы делаете это после похорон», - сказала она Newsweek .

С тех пор это видео было просмотрено более 5,3 миллиона раз, и 1,1 миллиона шокированных зрителей его лайкнули.

«ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ОНА выходит замуж за другого мужчину и узнает, что он жив, а теперь она в конфликте, и ее отношения разрушены», - прокомментировал испуганный TikToker.

Однако многие зрители высказались в поддержку Ловериджа.

«Это чистое зло. Я абсолютно ЛЮБЛЮ его», - написал один из них. «Это так подло - так держать», - прокомментировал другой.

«Я действительно надеюсь, что она сделает татуировку в честь дани», - даже смело заявил один человек.

Источник: newsweek.com

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изменалюбовницапохороны.фальшивые похороны
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