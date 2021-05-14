Новые выплаты для пенсионеров поддержали в Госдуме и Совфеде

Идею выплаты пенсионерам пособий для защиты от COVID-19 высказал депутат Госдумы Иван Сухарев. 14 мая он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты - медицинских масок.
Парламентарий отметил, что ради избежания злоупотреблений пособие может выдаваться в виде именного сертификата или с помощью другого механизма, который позволит расходовать средства по целевому назначению.
«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — говорится в тексте обращения главе Минтруда.
Следом в Совете Федерации поддержали инициативу по выплате пенсионерам единовременного пособия для покупки медицинских масок от коронавируса.
По словам Валерия Рязанского, средства индивидуальной защиты требуются постоянно, поэтому инициативу нужно поддержать. Он полагает, что маски и перчатки следует выдать при вакцинации от COVID-19.
«Тем, кто пришел на вакцинацию, выдать необходимый набор индивидуальных средств защиты на определенный период времени. Например, из расчета на полгода-год», — цитирует Разянского RT.