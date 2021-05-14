Гипертония: снижают ли артериальное давление свекла, гранат и шоколад?

Снижение артериального давления - многие люди также полагаются на правильное питание. В таких случаях часто упоминают свеклу, гранат и шоколад. Но правда ли это? Фонд Health Knowledge Foundation изучил исследования этих продуктов, пишет focus.de.
Не существует единой причины высокого кровяного давления. Вместо этого на развитие высокого кровяного давления влияют несколько факторов. Помимо возраста, пола и наследственной предрасположенности, личный образ жизни играет особенно важную роль. Соответственно, малые физические нагрузки, ожирение, стресс и нездоровое питание являются основными факторами риска высокого кровяного давления.
Поэтому диета является важной частью базовой терапии гипертонии. Предпринимаются попытки снизить артериальное давление с помощью диеты, физических упражнений и изменения образа жизни . В этом контексте снова и снова появляются отдельные продукты, которые должны снижать кровяное давление. В ходе своей новой информации о здоровье «Гипертония» Фонд знаний о здоровье изучил, какие из них являются результатами научных исследований.