Гипертония: снижают ли артериальное давление свекла, гранат и шоколад?
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Гипертония: снижают ли артериальное давление свекла, гранат и шоколад?

9:42:475/14/2021Фото: pixabay.com
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Если бы шоколад регулировал кровяное давление, это было бы хорошей новостью для многих сладкоежек. Но так ли это?

Свекла - одно из так называемых естественных средств для снижения артериального давления

Снижение артериального давления - многие люди также полагаются на правильное питание. В таких случаях часто упоминают свеклу, гранат и шоколад. Но правда ли это? Фонд Health Knowledge Foundation изучил исследования этих продуктов, пишет  focus.de.

Не существует единой причины высокого кровяного давления. Вместо этого на развитие высокого кровяного давления влияют несколько факторов. Помимо возраста, пола и наследственной предрасположенности, личный образ жизни играет особенно важную роль. Соответственно, малые физические нагрузки, ожирение, стресс и нездоровое питание являются основными факторами риска высокого кровяного давления.

Поэтому диета является важной частью базовой терапии гипертонии. Предпринимаются попытки снизить артериальное давление с помощью диеты, физических упражнений и изменения образа жизни . В этом контексте снова и снова появляются отдельные продукты, которые должны снижать кровяное давление. В ходе своей новой информации о здоровье «Гипертония» Фонд знаний о здоровье изучил, какие из них являются результатами научных исследований.

Свекольный сок от повышенного давления?

Свекла - одно из так называемых естественных средств для снижения артериального давления, но почему? Причина этого является высоким содержанием нитратов. Слюна во рту и содержащиеся в ней бактерии могут превращать нитраты в нитриты. Нитрит - это вещество, которое расширяет кровеносные сосуды и тем самым снижает кровяное давление. Как показывают исследования, это положительно влияет на артериальное давление. Однако необходимы дополнительные исследования, например, для оценки долгосрочного эффекта свекольного сока. Кроме того, пока не ясно, как часто и сколько нужно пить свекольного сока, чтобы добиться эффекта.

Шоколад как регулятор артериального давления? 

Если бы шоколад регулировал кровяное давление, это было бы хорошей новостью для многих сладкоежек. Но так ли это? Не для классического цельномолочного варианта, а для темного шоколада с высоким содержанием какао. Потому что темный шоколад и какао-продукты богаты так называемыми флаваноидами - растительным веществом, которое, среди прочего, содержится в какао-бобах. Считается, что эти вещества обладают гипотензивными свойствами . Обзорная статья фактически показала небольшое падение артериального давления примерно на 2 мм рт.ст. за период исследования от двух до двенадцати недель. Однако потребуются долгосрочные исследования. Однако реализовать это в исследованиях питания не так-то просто.

С электролитами против повышенного давления?

«Электролиты важны!» - часто говорят. Особенно часто с ним контактируют спортсмены. Но могут ли они снизить кровяное давление? Электролиты, такие как калий, натрий или магний, являются важными минералами для организма. Недавние исследования показали, что увеличение потребления калия и уменьшение потребления натрия имеют антигипертензивный эффект. Также предполагается, что магний обладает гипотензивным действием.

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