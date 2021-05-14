Поздравления с Днем святых Бориса и Глеба на 15 мая для православных

Православная церковь отмечает,
День памяти благоверных князей,
История нам напоминает,
О мужественной их жизни всей.
С днём князей Бориса и Глеба поздравляем,
Жизни долгой и счастливой желаем,
Пусть вера вам помогает всегда,
И окружают надёжные друзья.
***
Князи родились во время Крещения Руси,
В христианской вере воспитывались они,
Отца Владимира почитали,
И наставления его уважали.
Сегодня день князей Глеба и Бориса,
Их святыми называют не зря,
Чтоб со старшим братом не воевать,
Смерть приняли для себя.
***
В древнюю историю медленно погружаемся,
И поступкам двух князей просто удивляемся,
Кровной мести не хотели они,
И в мир иной уйти предпочли.
С днём князей Глеба и Бориса поздравляем,
Жить в мире и согласье всем желаем,
Пусть зависть и беда обходят вас стороной,
Будьте хранимы всегда судьбой.
***
Князья Глеб и Борис были добрыми людьми,
Завету отцовскому следовали они,
Старшему брату перечить не захотели,
И переубедить его не сумели.
Отныне князья святые,
Мы с молитвой обращаемся к вам,
Пусть будет справедливость в мире,
Чтоб счастливо жилось всем нам.
***
С интересом мы историю читаем,
Князя Глеба и Бориса уважаем,
Их поступок честен и справедлив,
Удивляемся, как у них хватило воли, сил.
С днём святых князей поздравляем,
Всех благ вам искренне желаем,
Пусть вера жить вам помогает,
Каждый день пускай приятно удивляет.
Источник: pozdravik.ru