Поздравления с Днем святых Бориса и Глеба на 15 мая для православных
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Поздравления с Днем святых Бориса и Глеба на 15 мая для православных

9:15:345/14/2021Фото: wikipedia
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15 мая православная церковь почитает святых Бориса и Глеба.

Икона из Савво-Вишерского монастыря, XIII — начало XIV века (Киевская картинная галерея)

Православная церковь отмечает,
День памяти благоверных князей,
История нам напоминает,
О мужественной их жизни всей.
С днём князей Бориса и Глеба поздравляем,
Жизни долгой и счастливой желаем,
Пусть вера вам помогает всегда,
И окружают надёжные друзья.

***

Князи родились во время Крещения Руси,
В христианской вере воспитывались они,
Отца Владимира почитали,
И наставления его уважали.
Сегодня день князей Глеба и Бориса,
Их святыми называют не зря,
Чтоб со старшим братом не воевать,
Смерть приняли для себя.

***

В древнюю историю медленно погружаемся,
И поступкам двух князей просто удивляемся,
Кровной мести не хотели они,
И в мир иной уйти предпочли.
С днём князей Глеба и Бориса поздравляем,
Жить в мире и согласье всем желаем,
Пусть зависть и беда обходят вас стороной,
Будьте хранимы всегда судьбой.

***

Князья Глеб и Борис были добрыми людьми,
Завету отцовскому следовали они,
Старшему брату перечить не захотели,
И переубедить его не сумели.
Отныне князья святые,
Мы с молитвой обращаемся к вам,
Пусть будет справедливость в мире,
Чтоб счастливо жилось всем нам.

***

С интересом мы историю читаем,
Князя Глеба и Бориса уважаем,
Их поступок честен и справедлив,
Удивляемся, как у них хватило воли, сил.
С днём святых князей поздравляем,
Всех благ вам искренне желаем,
Пусть вера жить вам помогает,
Каждый день пускай приятно удивляет.

Источник: pozdravik.ru

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