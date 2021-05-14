"Найду тебя и убью!": Отказавшийся оплачивать счет в ресторане пригрозил гвардейцу в Новосибирске
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"Найду тебя и убью!": Отказавшийся оплачивать счет в ресторане пригрозил гвардейцу в Новосибирске

9:30:265/14/2021Фото: Pixabay
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В процессе поиска денег, которые никто не хотел мужчине одалживать, нетрезвый посетитель ресторана стал громко кричать и материться, в результате чего отправился в полицию.

Посетитель ресторана в Новосибирске после оплаты счета поехал в полицию

13 мая в Новосибирске экипаж ГБР ГВАРДИЯ принял вызов из ресторана, в котором находился крепкий молодой человек, отказавшийся оплатить счет.

Тревожную кнопку нажала администратор заведения, которая уже через пять минут после вызова встречала прибывших сотрудников ГБР. Посетитель в состоянии алкогольного опьянения отказывался заплатить 3 тысячи рублей из-за отсутствия денег.

Прибывшие гвардейцы предложили попробовать найти нужные средства у кого-нибудь из знакомых и стали терпеливо ждать, пока клиент разговаривал по телефону с друзьями. В процессе поиска денег, которые никто не хотел мужчине одалживать, нетрезвый посетитель ресторана стал громко кричать и материться, в результате чего получил замечание от охранника.

Раззадорившийся из-за "несправедливого указания" клиент сфотографировал сотрудника ГБР на телефон и пригрозил: «Найду тебя и убью!», за что был препровожден в Центральный отдел полиции, предварительно дождавшись денег для оплаты счета.

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счетресторанугрозаотсутствие денег
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