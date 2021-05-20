Благоприятные дни для посадки лука, томатов, огурцов и картофеля по лунному календарю с 20 по 31 мая 2020

Заканчивается последний месяц весны, который является самым насыщенным в плане посадок на огородах.
Практически во всех регионах России уже установилась нужная температура окружающего воздуха для высадки выросшей рассады и посадок остальных овощных культур.
Если в грунт еще может быть где-то рано высаживать рассаду, то в теплицы точно пора.
Выбрать лучшие дни для определенной культуры поможет лунный календарь.
Лучшие дни для высадки помидоров: 21, 22, 24 мая
Лучшие дни для высадки лука: 21 и 22 мая
Садить картофель благоприятно 20 и 21 мая
Высаживать рассаду огурцов можно 20 и 21 мая
Полнолуние в мае наступит 26 мая - это крайне неблагоприятный день для высадки рассады и посева семян.