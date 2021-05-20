Благоприятные дни для посадки лука, томатов, огурцов и картофеля по лунному календарю с 20 по 31 мая 2020
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Благоприятные дни для посадки лука, томатов, огурцов и картофеля по лунному календарю с 20 по 31 мая 2020

5:20:515/20/2021Фото: pixabay
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Полнолуние в мае наступит 26 мая - это крайне неблагоприятный день для высадки рассады и посева семян.

помидоры
А мае осталось немного благоприятных дней для высадки рассады и посадок

Заканчивается последний месяц весны, который является самым насыщенным в плане посадок на огородах.

Практически во всех регионах России уже установилась нужная температура окружающего воздуха для высадки выросшей рассады и посадок остальных овощных культур.

Если в грунт еще может быть где-то рано высаживать рассаду, то в теплицы точно пора.

Выбрать лучшие дни для определенной культуры поможет лунный календарь.

Лучшие дни для высадки помидоров: 21, 22, 24 мая

Лучшие дни для высадки лука: 21 и 22 мая

Садить картофель благоприятно 20 и 21 мая

Высаживать рассаду огурцов можно 20 и 21 мая

Полнолуние в мае наступит 26 мая - это крайне неблагоприятный день для высадки рассады и посева семян.

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