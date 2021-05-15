Дизайнерские открытки на День жён-мироносиц 16 мая 2021 года православные и почтительные поздравления

Православная церковь этот праздник почитает,
День памяти святых жен-мироносиц отмечает,
Эти женщины верно Богу служили,
В смирении они, в муках ходили!
Это торжество святым считается,
Православным народом глубоко почитается,
После смерти мужей, в монастырь шли вдовы,
И Господу себя отдать они были готовы!
Давайте почтим сегодня женщин милосердных,
Давайте почтим дни стараний усердных,
Каждый из вас почтит молитвой своей,
Великих женщин – жен и матерей!
Смиренные слуги православной Земли,
Одному Богу известно, через что они прошли,
Давайте чтить и помнить этот великий день,
И это будет честью для всех православных людей!
С Днем памяти святых жен-мироносиц, всех людей,
Давайте за них помолимся скорей,
И скажем им спасибо за благие вести,
За новость, что достойна высшей чести!
За чудное воскрешение Божьего сына!
За то, что себя в жертву приносили!
За то, что когда вдовами оставались!
Снова замуж выходить вы не пытались!
О, христианский народ! О, православные други!
Сегодня праздник случился в округе,
Молитвы будем женам-мироносицам мы возлагать,
И весть о воскрешении Иисуса поминать!
Ведь это они в пещеру зашли,
Они ведь не зря туда первыми пришли,
Им ангелы дорогу показали,
И эти женщины чудо увидали!
Источник: pozdravik.ru