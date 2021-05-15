Когда лучше высаживать капусту в открытый грунт в 2021 году: Сорта и размеры лунок для рассады

Капусту в своих огородах, наверное. высаживает каждый огородник. Потому что она очень часто используется в нашем питании. С ней варят и борщи, и щи, тушат, жарят, квасят, делают с ней свежие салаты, а также делают заготовки на зиму. Пользу капусты сложно переоценить. Ее волокна являются очень полезными для нашего пищеварения, при то что капуста обладает очень низкой калорийностью, что делает ее незаменимым продуктом для тех, кто любит посидеть на диете.
Выращивать капусту можно по разному. Можно сеять семена сразу в грунт, укрывая пленкой, можно садить в теплицах. Но чаще ее выращивают рассадным способом, потому что таким образом можно собрать урожай гораздо раньше. Именно рассадой выращивают капусту на Урале и в Сибири.
Если вы выбрали рассадный способ, то сеять семена на рассаду нужно за 1-2 месяца до высадки ее в грунт. Ранней капусте нужно 60 дней, поздней - около 30 дней.
В мае 2021 года садить капусту благоприятно 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 мая.
В июне: 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30 июня.
В июле: 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 31 июля.
Сортов капусты бывает очень много, как и производителей. При покупке семян обращайте внимание на районированность сорта. Они должны быть акклиматизированы к вашем региону произрастания.
При высадке готовой рассады в грунт, лунки должны быть глубиной около 15 сантиметров и быть на расстоянии около 50 см друг от друга.
На дно лунки стоит положить минеральные удобрения (смотрите инструкцию к препарату), немного навоза и древесной золы. Все это нужно присыпать чистой землей и только потом высаживать рассаду. Это делается, чтобы корни рассады не обжигались.
Если вы приступаете к посеву семенами, то в борозду глубиной 2 сантиметра на расстоянии друг от друга раскладываются семечки по 5 штук. На расстоянии 10 см лунка от лунки. Прореживание стоит производить, когда стебли вырастут до 10 сантиметров, оставляя самый крепкий стебель.