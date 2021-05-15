Опасно ли смотреть на полное лунное затмение 26 мая 2021 года: какие есть привила? Где его увидеть?
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Опасно ли смотреть на полное лунное затмение 26 мая 2021 года: какие есть привила? Где его увидеть?

7:20:065/15/2021Фото: pxhere
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В периоды полного лунного затмения люди отчетливо видят то, к чему пришли за последние годы. Все тайное становится явным. Поэтому его называют кармическим.

луна, космос, затмение
Лунное затмение не так опасно, как солнечное

Луна влияет на все процессы на Земле. Но больше всего на нашу душу и энергетику.

26 мая состоится полное лунное затмение во время полнолуния. Такие затмения бывают очень редкими. Чаще случаются частичные затмения. Это затмение откроет коридор затмений на 2 недели. 10 июня его закроет кольцевое солнечное затмение.

В периоды полного лунного затмения люди отчетливо видят то, к чему пришли за последние годы. Все тайное становится явным. Грубо говоря, поговорка "что посеешь, то пожнешь" имеет самое прямое отношение к таким периодам. Поэтому такие события называют кармическими. Все возвращается бумерангом.

В такие периоды (а влияние лунного затмения продолжается не один день - оно начинается за две недели до и продолжается после еще примерно 2 недели) человек может найти давно потерянные вещи, найти ответ для себя на те вопросы, которые долго его мучали. Часто в такие периоды окончательно распадаются ненадежные браки.

Именно поэтому в период лунного затмения нужно быть готовым к тем событиям, что вот-вот произойдут в вашей жизни и готовиться к ним морально. Ссоры могут произойти внезапно.

Можно ли смотреть на лунное затмение?

Лунное затмение не опасно для глаз человека так, как солнечное, способное вызвать ожог сетчатки. Мы ведь каждую ночь безболезненно смотрим на Луну. Астрономы и любители наблюдать за небом даже снимают этот процесс на фотопленку, чтобы в дальнейшем делать свои научные выводы. Вопрос больше заключается в том, во сколько и где наблюдать?

Полное лунное затмение на территории России видно не будет. Поскольку произойдет оно в 14.19 по московскому времени. На большей территории России это световой день, на улице мы будем видеть солнце. Только в самых отдаленных точках Дальнего Востока можно будет увидеть это событие.

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