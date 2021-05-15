Полнолуние в мае 2021: особенности и волшебный ритуал на любовь

26 мая текущего года состоится особенное полнолуние. Луна будет находиться в перигее и в это же время будет полное лунное затмение, которое откроет кармический коридор затмений на две недели до 10 июня.
Фактически Земля окажется точно между Солнцем и Луной и тень земли от Солнца закроет Луну полностью.
Несмотря на то, что затмение произойдет в 14.19 по московскому времени и видеть его можно будет только на Дальнем Востоке, мы все равно ощутим на себе энергетическое влияние этих событий.
Что модно и что нельзя делать 26 мая 2021 года?
Полнолуние это всегда время расцвета всех чувств - и хороших и плохих. Зависит это от того, какие чувства преобладают в вашей душе. Учитывая, что в это же время произойдет кармическое затмение, очень важно подойти к этому периоду с правильным настроем. Поскольку целых 2 фактора будут усиливать все, что с нами происходит (усиленное Суперлунием влияние луны и кармическое затмение), нужно постараться заранее духовно начинать готовиться к этому дню. Именно сейчас пора начать мириться с теми, кого вы обидели, самим простить своих обидчиков, делать как можно больше добрых дел. Очистить душу от негатива и приготовиться пожинать плоды своей прошлой жизни.
В Полнолуние, усиленное перигеем (Суперлуние) очень часто случаются конфликты, ссоры, выяснение отношений, наваливается тоска, кажущаяся беспричинной и от этого еще более становится тоскливо. Либо появляется агрессия, обусловленная накопившейся энергией, который вы не нашли применения.
Потому важно в полнолуние не начинать никаких новых дел, не устраивать "разбор полетов" с вашими близкими людьми, отложить важные судьбоносные решения и мероприятия.
Если вы давно вынашивали какие то планы и чувствуете в себе прилив позитивной энергии - можно смело начать выполнять этот план.
Если у вас все прекрасно в любви - устройте романтическое свидание. Можно делать предложения (но не вступать в брак). договариваться о свадьбе.
Ритуалы на Полнолуние
Если вы пришли к полнолунию с добрым настроением, то можно проводить всяческие ритуалы. Только постарайтесь не проводить непосредственно в те полтора часа затмения. Затмение способно перевернуть все с ног на голову и вы получите результат 100% противоположный тому, которого добивались.
Как привлечь любовь?
Обращаем ваше внимание, что нельзя проводить ритуал на конкретного человека - вы не можете вмешиваться в чужую судьбу. Этот ритуал проводят те, кто просто ищет своего человека, кому надоело одиночество, кто хочет найти свою любовь.
Вам будет нужна розовая свеча, новая, ни разу не зажженная. И эфирное масло. вы можете выбрать ваше любимое из: лаванда, иланг-иланг, вербена, розмарин.
Останьтесь в комнате одни. Сядьте удобно, можно расположиться на полу. Капните на свечу каплю масла, что вы выбрали. Зажгите ее. Представьте себе. глядя на огонек. как в вас сгорает все плохое, негатив уходит из вашего сердца. Как наполняется светом и теплом ваша сердечная чакра. Представляйте себе, что вас наполняет розовый свет.
Затем скажите слова заговора:
Свече можно дать догореть до конца, либо затушить ее и провести ритуал на завтра повторно для закрепления результата.
Счастливого вам Полнолуния!