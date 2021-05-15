Дело завести на главного охотника Новосибирской области просят члены охотобщества
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Дело завести на главного охотника Новосибирской области просят члены охотобщества

6:45:175/15/2021Фото: Nso.ru
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Охотники изложили свои претензии в обращении в заксобрание. Они просят проверить, продавал ли Николай Кобыленко по дешевке имущество организации.

Уголовное дело просят завести на главного охотника НСО Николая Кобыленко

Председателя Новосибирского общества охотников и рыболовов Николая Кобыленко обвиняют в том, что он мог незаконно продавать принадлежащую структуре недвижимость. При чем по заниженной цене. Это утверждают члены охотобщества, предполагая, что деньги проходили мимо кассы. Проверить деятельность Кобыленко и привлечь его к ответственности просят рядовые члены охотобщества.

В частности, как сообщает Тайга.инфо, Николай Еремин обратился в региональное заксобрание с такой просьбой. Он утверждает, что Кобыленко злоупотребил своими полномочиями.

«Деньги от реализации недвижимости вносились Кобыленко в кассу общества не в полном объеме, а иногда и вообще не проходили по бухгалтерскому учету. Я располагаю копиями документов, подтверждающими фиктивность сделок Кобыленко с недвижимостью общества», — пишет Еремин на имя спикера заксобрания Андрея Шимкива.

Среди сомнительных сделок он упоминает продажу базы «Мошково» в 2010 году по цене «в десятки раз ниже ее реальной стоимости», реализацию базы отдыха «Ордынское» и земельного участка в 5970 кв. метров за 18 538 рублей в 2012 году.

Якобы Кобыленко продал в 2013 году председателю общества охотников Здвинского района Николаю Климову дом в райцентре за 21 тыс. рублей, хотя рыночная цена строения была порядка 800 тыс. - «с целью получения голосов в свою пользу на отчетно-выборном собрании общества в 2013 году».

По мнению Еремина, на деньги областного охотобщества в 2014 году приобрели два гаражных бокса на ул. Есенина в Новосибирске. Но они якобы используются Кобыленко «в личных целях». На этом основании Еремин просит инициировать проверку и "в случае признаков уголовного преступления привлечь виновных к уголовной ответственности".

Обращение Еремина из заксобрания поступило в минприроды региона для проверки 28 апреля.

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охотникзаксобраниепродалбазы отдыха
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