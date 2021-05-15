Видео с места ДТП с подростком на мопеде возле бердского ТЦ "Орбита" появилось у "Курьер. Среда. Бердск"
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Видео с места ДТП с подростком на мопеде возле бердского ТЦ "Орбита" появилось у "Курьер. Среда. Бердск"

9:37:575/15/2021
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Подросток получил множественные ушибы. Пострадавшего "скорая" отвезла в больницу. Мопед и иномарка, в которую он врезался, разбиты.

Несовершеннолетний мопедист получил травмы, но остался жив

В "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы прислали несколько видео с места ДТП, в котором пострадал подросток на мопеде. Напомним, авария произошла около 20.00 в субботу на перекрестке у ТЦ "Орбита".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первоначально очевидцы предположили, что мопедист погиб. Но оказалось, что он со множественными травмами доставлен в больницу.

На место ДТП выезжали полицейские и сотрудники ГИБДД. Подросток на мопеде врезался в  Toyota Vista. старенькая иномарка от удара потеряла бампер.

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