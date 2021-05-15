Видео с места ДТП с подростком на мопеде возле бердского ТЦ "Орбита" появилось у "Курьер. Среда. Бердск"

В "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы прислали несколько видео с места ДТП, в котором пострадал подросток на мопеде. Напомним, авария произошла около 20.00 в субботу на перекрестке у ТЦ "Орбита".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первоначально очевидцы предположили, что мопедист погиб. Но оказалось, что он со множественными травмами доставлен в больницу.
На место ДТП выезжали полицейские и сотрудники ГИБДД. Подросток на мопеде врезался в Toyota Vista. старенькая иномарка от удара потеряла бампер.