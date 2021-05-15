Что никогда нельзя делать 22 мая 2021 года на Николу Летнего и о чем просить святого: нельзя убивать пауков и поднимать упавший нож
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Что никогда нельзя делать 22 мая 2021 года на Николу Летнего и о чем просить святого: нельзя убивать пауков и поднимать упавший нож

6:20:015/15/2021Фото: bonnycards
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Всех нужно было накормить, путнику нельзя отказывать в приюте, отдыхе и питании. Многие предпочитали в этот день с утра сходить к храму и помочь нуждающимся, а только потом накормить себя.

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Святителя Николая Чудотворца почитают весной и зимой

Ежегодно 22 мая и 19 декабря православные чтят память святителя Никлая Чудотворца. И оба эти праздника называют Никола Летний и Никола Зимний. Этот святой очень почитаем в народе и праздник Николая Угодника очень почитаем в народе.

Чтобы вы могли исполнить все ваши желания и получить благословение от святого, нужно знать, как правильно провести этот день, что запрещено сегодня и о чем можно святителя попросить.

Праздник принято встречать в чистых одеждах, идеально - в новых.

Рано утром в этот день умывались росой, чтобы никогда не болеть и долго сохранять красоту.

Благоприятно сегодня планировать бракосочетание.

Молитвы к святителю обладают особой силой. Он помогает каждому просящему, если просьба искренна и идет из самых глубин сердца. Просят обо всем, но чаще всего попадаются молитвы о решении самых жизненных ситуаций, с которыми все так или иначе сталкиваемся. Николая просят об избавлении от душевных и физических страданий и болезней, о здравии и благополучии для детей, о помощи в поездках и на рабочем месте, о помощи при незаконном осуждении невиновного, о помощи в опасности и избавлении от грехов.

В этот день нельзя делать ничего из своих интересов. Все ваши дела должны быть в этот день направлены на помощь ближнему. Именно в этот день очень благоприятно заниматься благотворительностью - кормить бедных и нищих или подавать милостыню.

Девушка, засватанная в этот день, обязательно будет хорошей и любящей женой, а брак продлится долгие годы и будет счастливым.

22 мая часто освящали воду в колодцах - это наделяло ее особыми свойствами, а еще такое действие вызывало дождь, так необходимый только что засеянным полям.

Запреты на Николу Летнего:

Сегодня строго запрещалось купаться в реках и озерах - там, где могли водиться русалки. Считалось, что они могут утянуть на дно.

Запрещено отказать в помощи просящему и нищему. Всех нужно было накормить, путнику нельзя отказывать в приюте, отдыхе и питании. Многие предпочитали в этот день с утра сходить к храму и помочь нуждающимся, а только потом накормить себя.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и возвращать долги. Можно обеднеть. По этой же причине запрещалось убивать пауков.

В этот день старались вообще не пользоваться ножом, потому что упавший нож руками нельзя было поднимать. Если он все же упал, то поднимали чем-то, например полотенцем. Потом его выносили на улицу, тщательно стряхивали и оставляли висеть на улице в этот день - чтобы несчастья не попали с ним в дом, также старались не брать в руки ножницы.

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