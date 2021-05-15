Погода в Бердске на 14 мая: обязательно высаживайте огурцы и тыквы, говорят народные приметы
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Погода в Бердске на 14 мая: обязательно высаживайте огурцы и тыквы, говорят народные приметы

6:30:295/15/2021,Дмитрий ПарыгинФото: Pixabay
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По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 15 мая в Бердске сохраняется высокая пожароопасность.

Считается, что соловьи начинают петь с Бориса и Глеба

Какой будет погода 15 мая в Бердске
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 15 мая в Бердске сохраняется высокая пожароопасность.
Температура воздуха днём +11 — +15 °C, утром от 9 градусов тепла. Переменная облачность. Ветер северо-западный, 2-5 м/с с порывами до 12 м/с.

Какие приметы есть на 15 мая?
15 мая — день памяти Бориса и Глеба, князей-страстотерпцев. Они были замучены своим братом Святополком, получившим за это прозвище Окаянный — от имени Каина, библейского персонажа, убившего своего брата Авеля. Это первый православный праздник, учреждённый на Руси.

Принято сажать огурцы и тыквы с этого дня.

Считается, что соловьи начинают петь с Бориса и Глеба.

Так же день Бориса и Глеба называют «барыш-день», а святого Бориса — барышником. Удачная продажа чего-либо сулила удачный год, поэтому многие купцы праздновали этот день.

Какие ещё есть праздники 15 мая?
Всемирный день скрипки
День калмыцкого чая
День испытания почтовых лошадей
Международный день семьи
День калейдоскопов

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погоданародные приметы
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