Ржавые могильные ограды - украшение Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ржавые могильные ограды - украшение Бердска

10:05:335/15/2021
0

Наверное, когда был аукцион на эти якобы защищающие пешеходов от машин ограждения, было ясно - из чего они сделаны.

Местное убожество - оградки Бердска

Курьер уже писал много раз о могильных оградах. Даже что их будут красить или заменять. В Микрорайоне эти убогие оградки продолжают гнить и ржаветь. Что дороги, что очередные оградные проекты - деньги осваивают так, чтобы процесс этот был бесконечным. Наверное, когда был аукцион на эти якобы защищающие пешеходов от машин ограждения, было ясно - из чего они сделаны. И что будут через полгода убогими. Не доживем мы, ребята, до времен, когда будут думать о нас.

Местное убожество - оградки Бердска

Местное убожество - оградки Бердска

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
могильные ограды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Красиво же - вы чего?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Арестованный за взятки замминистр транспорта Новосибирской области останется в СИЗО еще 3 месяца
    9:59:22 5/15/2021
    Арестованный за взятки замминистр транспорта Новосибирской области останется в СИЗО еще 3 месяца
    БердскДва предложения ответил мэр Бердска на 36 вопросов в журналистском запросе о стихийных киосках
    9:46:49 5/15/2021
    Два предложения ответил мэр Бердска на 36 вопросов в журналистском запросе о стихийных киосках
    Поднятая грядка в огороде и саду: эти восемь ошибок часто делают - вот как их избежать
    9:35:26 5/15/2021
    Поднятая грядка в огороде и саду: эти восемь ошибок часто делают - вот как их избежать
    БердскРыжеволосая красавица Мария в кроссовках вышла замуж за программиста Ивана 14 мая 2021 года в Бердске
    9:32:09 5/15/2021
    Рыжеволосая красавица Мария в кроссовках вышла замуж за программиста Ивана 14 мая 2021 года в Бердске
    БердскГорячую воду дали в 99% домов центра Бердска после испытания сетей на прочность, заявил директор КБУ
    9:31:40 5/15/2021
    Горячую воду дали в 99% домов центра Бердска после испытания сетей на прочность, заявил директор КБУ
    15 мая - День лакоманьяка: празднуют все любители красивых ногтей
    9:29:53 5/15/2021
    15 мая - День лакоманьяка: празднуют все любители красивых ногтей
    Календарь дачника на 15 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:12 5/15/2021
    Календарь дачника на 15 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Торговавшему водительскими правами капитану суд назначил 12 лет строго режима
    9:19:17 5/15/2021
    Торговавшему водительскими правами капитану суд назначил 12 лет строго режима
    Расписание намазов на неделю с 14 по 21 мая 2021 для мусульман Москвы и Новосибирска
    9:12:04 5/15/2021
    Расписание намазов на неделю с 14 по 21 мая 2021 для мусульман Москвы и Новосибирска
    В какие страны Россия открывает авиасообщение с 25 мая 2021
    9:04:07 5/15/2021
    В какие страны Россия открывает авиасообщение с 25 мая 2021