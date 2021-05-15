Суд полностью заблокировал 4PDA по требованию "Матч ТВ" с 15 мая 2021 года

Мосгорсуд решением от 26 марта 2021 года с 15 мая навсегда ограничил доступ к популярному ресурсу о технике 4PDA из-за незаконного размещения пользователями форума ссылок на передачи телеканала «Футбол-1». Но как сообщает vc.ru, ресурс 4PDA переехал на новый домен.
Ограничение доступа произошло по иску ООО «Национальный спортивный телеканал» (владелец телеканала «Матч ТВ») к американской компании CloudFlare Inc, (провайдер услуг хостинга для сайта 4PDA). Истец требовал обязать ответчика «прекратить создание технических условий» на всей площадке, которые обеспечивают размещение и распространение на веб-сайте 4PDA передач телеканала «Футбол 1».
4PDA уже переехал на новый домен, оповестив об этом пользователей:
«Уважаемые пользователи, сегодня домен 4pda.ru был внесен РКН (Роскомндзор - прим. КСБ) в черный список на основании решения Мосгорсуда. Тут важный момент — РКН просто выполнил решение суда. Никаких претензий к работе задействованных органов у нас нет, и мы планируем решать ситуацию в рамках законодательства. Причиной явились размещение пользователями форума плейлистов, содержащих один из спортивных телеканалов. Мы всегда обрабатывали все приходящие заявки на нарушение вовремя и всегда указанные нарушения исправлялись».