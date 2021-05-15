Какой сегодня церковный праздник: календарь на июнь 2021 года
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15.05
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Какой сегодня церковный праздник: календарь на июнь 2021 года

5:20:385/15/2021Фото: Flickr
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10 июня ‒ Вознесение Господне, 20 июня ‒ День Святой Троицы (Пятидесятница).

собор
В июне 2021 года будет 111 праздников и памятных дат

Календарь церковных праздников по дням месяца

1 июня

Священномучеников Патрикия Прусского, епископа, и с ним трех пресвитеров Акакия, Менандра и Полиена, пресвитеров
Преподобных Корнилия, чудотворца Комельского и Корнилия Палеостровского, игумена Олонецкого
Благоверного великого князя Димитрия Донского
Благоверного князя Иоанна (в иночестве Игнатия) Угличского, Вологодского
Преподобного Сергия Шухтомского (Шухтовского)

2 июня

Мучеников Фалалея, Александра и Астерия
Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца
Благоверного князя Довмонта (во Святом Крещении Тимофея) Псковского

3 июня

Владимирской иконы Божией Матери
Равноапостольных царя Константина Великого и матери его, святой царицы Елены
Благоверных князей Константина (Ярослава Святославича) и чад его, Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев
Преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца
Собор Карельских святых

4 июня

Мученика Василиска
Мученика Иоанна (Владимира), князя Сербского
Праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца

5 июня

Святителя Михаила, епископа Синадского (Фригийского)
Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского
Собор Ростово-Ярославских святых
Преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
Преподобного Паисия Галичского, архимандрита
Преподобномученика Михаила Савваита черноризца

6 июня

Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе
Преподобного Никиты Столпника Переяславского
Блаженной Ксении Петербургской

7 июня

Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

8 июня

Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея
Мученика Георгия Нового
Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца

9 июня

Праведного Иоанна Русского, исповедника
Священомученика Ферапонта, епископа Сардийского
Преподобных Ферапонта Белозерского, архимандрита и Ферапонта Монзенского
Перенесение мощей свтт. Киприана, Фотия и Ионы, митрополитов Московских
Обретение мощей преподобного Нила Столобенского
Тихвинской иконы Божией Матери
Преподобного Давида Солунского (Фессалоникийского)

10 июня

Вознесение Господне
Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского
Святителя Игнатия Ростовского, епископа
Святителя Геронтия, митрополита Московского и всея России
Священномученика Евтихия, епископа Мелитинского

11 июня

Преподобномученицы Феодосии девы
Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского

12 июня

Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской

13 июня

Апостола от 70-ти Ерма (Ермия)

14 июня

Мучеников Иустина Философа, Иустина Римского и с ними Харитона, мученицы Хариты, мучеников Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана
Преподобного Дионисия Глушицкого, игумена
Святого праведного Иоанна Кронштадтского
Преподобного Агапита Печерского, врача безмездного

15 июня

Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского
Великомученика Иоанна Нового, Сочавского
Обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской

16 июня

Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы
Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву

17 июня

Обретение мощей священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского
Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского
Преподобного Мефодия, игумена Пешношского

18 июня

Священномученика Дорофея, епископа Тирского
Благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского
Обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы, Соловецких чудотворцев
Перенесение мощей благоверного князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского
Блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца

19 июня

Суббота Троицкая
Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского
Преподобного Илариона Нового, игумена
Святителя Ионы
Преподобного Паисия Угличского, игумена

20 июня

День Святой Троицы (Пятидесятница)
Мученика Феодота Корчемника

21 июня

Троицкая седмица 1 день
Великомученика Феодора Стратилата
Святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского
Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских

22 июня

Троицкая седмица 2 день
Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского
Преподобного Кирилла Белоезерского, игумена
Праведного Алексия Московского Мечёва
Преподобного Александра Куштского, игумена

23 июня

Троицкая седмица 3 день
Святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского
Собор Сибирских святых
Священномученика Тимофея, епископа Прусского
Обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского
Преподобного Силуана, схимника Печерского
Собор Рязанских святых

24 июня

Троицкая седмица 4 день
Апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа)
Преподобного Варнавы Ветлужского
Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита
Иконы Божией Матери: «Достойно есть» (Милующая)

25 июня

Троицкая седмица 5 день
Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросиньи) Кашинской
Преподобного Арсения Коневского
Преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских
Преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких

26 июня

Троицкая седмица 6 день
Преподобных Андроника, игумена и Саввы, Московских
Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской
Мученицы Акилины Старшей

27 июня

Троицкая седмица 7 день
Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского
Благоверного князя Мстислава (во Святом Крещении Георгия) Храброго, Новгородского
Преподобного Мефодия, игумена Пешношского
Собор Дивеевских святых

28 июня

Петров пост (Апостольский) 1 день
Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца
Пророка Амоса
Преподобномучеников Григория, игумена, и Кассиана, Авнежских
Блаженного Иеронима Стридонского
Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
Благоверного князя Сербского Лазаря
Святителя Ефрема II, патриарха Сербского

29 июня

Петров пост (Апостольский) 2 день
Святителя Тихона, епископа Амафунтского
Преподобных Тихона Медынского, Калужского и Тихона Луховского, Костромского чудотворца
Перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышенского

30 июня

Петров пост (Апостольский) 3 день
Мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Источник: my-calend

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