Руль отвалился в маршрутке №13, набитой пассажирами с детьми, прямо во время движения в Бердске

Днем 15 мая в Бердске произошло чрезвычайное происшествие на дороге. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» очевидец событий, в маршрутке №13 прямо в время движения отвалился руль.
- Неуправляемая (маршрутка) выкатилась на левый поребрик. Хорошо, не на встречку. В маршрутке было много детей, все места были заняты. Позор владельцу данного корыта, - уточнил свидетель, отметив, что происшествие произошло в субботу около 13.00.
Он полагает, что могла произойти трагедия. Возмущенный произошедшим пассажир записал номер маршрутки. Так что выявить частного перевозчика, которому принадлежит транспорт, не составит труда. Напомним, что маршрут №13 лежит от железнодорожного вокзала в зеленую зону, куда в выходные люди едут отдохнуть на берег.
«Курьер. Среда. Бердск» не удалось оперативно получить комментарий в транспортном отделе бердской мэрии. Но в полиции заявили, что установить факт не составит труда.
- Есть камеры видеонаблюдения, видеорегистратор. Но должно быть обращение в полицию, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области.
Как стало известно, заявление в бердскую полицию по данному факту не поступало. Но в МВД советуют свидетелям сообщать в органы внутренних дел в подобных случаях.
-Мы можем рекомендовать очевидцам обраться в отдел полиции, сообщить улицу, где это произошло, время и номер машины. И уже сотрудники установят перевозчика, владельца транспортного средства, свяжутся с ним и проведут работу, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Анастасия Ахметова, референт отдела информации ГУ МВД по Новосибирской области.
Материал дополнен в 14.58.