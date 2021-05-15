Посадка лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую луну в мае 2021 года

Вот и наступила вторая половина мая 2021 года, которая в этом году выдалась очень теплой в большинстве регионов нашей страны.
Во второй половине мая уже занимаются не только высадкой готовой рассады, но и посевами в открытый грунт.
Оставшиеся дни в мае 2021 года делятся по лунным фазам так:
С 15 по 25 мая - Растущая Луна
26 мая - Полнолуние
с 26 по 31 мая - Убывающая Луна.
Лунный календарь может подсказать самые благоприятные дни с учетом прохождения Луны по разным знакам зодиака, и неблагоприятные.
Лук
Удачные дни: 15 и 18 мая, 21 и 22 мая
Неудачные дни: 16, 17, 25 мая
ПомидорыУдачные дни: 15, 16, 17, 18, 22, 25 мая
Неудачные дни: 19, 20, 24 мая
ОгурцыУдачные дни: 15, 18, 19, 20, 21 мая
Неудачные дни: 23-25 мая
КартофельУдачные дни: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 мая
Капуста
Удачные дни: 16, 18, 19, 20, 21, 25 мая
Неудачные дни: 17 и 24 мая
ПерцыУдачные дни: 18, 19, 22, 25 мая
Неудачные дни: 17, 21, 23 мая