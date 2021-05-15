Посадка лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую луну в мае 2021 года
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Посадка лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую луну в мае 2021 года

11:20:245/15/2021Фото: pxhere
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Во второй половине мая уже занимаются не только высадкой готовой рассады, но и посевами в открытый грунт.

овощи
Разные культуры высаживаются в разные фазы луны

Вот и наступила вторая половина мая 2021 года, которая в этом году выдалась очень теплой в большинстве регионов нашей страны.

Во второй половине мая уже занимаются не только высадкой готовой рассады, но и посевами в открытый грунт.

Оставшиеся дни в мае 2021 года делятся по лунным фазам так:

С 15 по 25 мая - Растущая Луна

26 мая - Полнолуние

с 26 по 31 мая - Убывающая Луна.

Лунный календарь может подсказать самые благоприятные дни с учетом прохождения Луны по разным знакам зодиака, и неблагоприятные.

Лук

Удачные дни: 15 и 18 мая, 21 и 22 мая


Неудачные дни: 16, 17, 25  мая

Помидоры

Удачные дни: 15, 16, 17, 18, 22, 25 мая
Неудачные дни: 19, 20, 24 мая

Огурцы

Удачные дни: 15, 18, 19, 20, 21 мая

Неудачные дни: 23-25 мая

Картофель

Удачные дни: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 мая

Капуста

Удачные дни: 16, 18, 19, 20, 21, 25 мая

Неудачные дни: 17 и 24 мая

Перцы

Удачные дни: 18, 19, 22, 25 мая

Неудачные дни: 17, 21, 23 мая

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