Для блокировки WhatsApp у России есть технические возможности, заявил Хинштейн
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Для блокировки WhatsApp у России есть технические возможности, заявил Хинштейн

11:20:065/15/2021Фото: pixabay
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По его мнению, новая политика мессенджера в области персональных данных нарушает права российских пользователей.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook

Ограничение работы мессенджера WhatsApp в России после вступления в силу его новой политики конфиденциальности не обсуждается, но эти изменения требуют анализа Роскомнадзора с точки зрения нарушения прав россиян. Об этом в субботу заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Ни о каком ограничении WhatsApp в России не идет речь, - заверил Хинштейн. - О блокировке и замедлении WhatsApp сегодня разговор не идет. Разговор идет о том, что нам необходимо проанализировать и оценить те изменения в пользовательское соглашение, которые сейчас в ультимативном порядке предлагаются пользователям".

По его мнению, новая политика мессенджера в области персональных данных нарушает права российских пользователей. "Тем не менее оценка всему этому будет дана Роскомнадзором", - добавил парламентарий.

При этом депутат признал наличие технических возможностей для блокировки WhatsApp. "Но сегодня это не обсуждается. И завтра не обсуждается", - сказал Хинштейн.
Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. 15 мая истекает крайний срок, до которого пользователи WhatsApp должны согласиться с новой политикой конфиденциальности мессенджера. Для тех, кто не сделал это до 15 мая, будут установлены ограничения: они не смогут открывать списки чатов, но продолжат получать аудио и видеозвонки.

В WhatsApp в свою очередь указывают, что делятся с Facebook далеко не всей информацией, особенно если речь идет о частных разговорах или переписках, которые защищены сквозным шифрованием. Новые правила, по мнению руководства мессенджера, помогут клиентам общаться напрямую с бизнесом, видеть рекламу Facebook в разных сервисах компании и делать покупки в онлайн-магазинах на сервисах Facebook прямо в WhatsApp.

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