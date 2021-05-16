С Днем жён-мироносиц картинки на 16 мая 2021 года и короткие поздравления
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С Днем жён-мироносиц картинки на 16 мая 2021 года и короткие поздравления

6:00:565/16/2021Фото: bipbap.ru
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Православная церковь 16 мая 2021 года отмечает праздник жен-мироносиц.

День Жён-мироносиц

С днем Жен-мироносиц
Я вас поздравляю,
Смирения и веры
В душе пожелаю.
Женщинам я
Поклонюсь до земли,
Вспомню тех, что
За Христом следом шли,
Желаю вам мира,
Добра и терпения,
Господь пусть дарует
Вам благословение.

День Жён-мироносиц

Мы вспоминаем о прекрасных женщинах,
Что до Голгофы со Христом дошли.
И свету, как Спасителем завещано,
О воскресении новость донесли.

День мироносиц по весне встречаем мы,
Душевный праздник женской чистоты.
И женщины особо почитаемы
В день жен тех благородных и святых.

Молитесь с нами, жены-мироносицы,
Просите о прощении для нас,
Молитва наша к Богу пусть доносится,
И явит Он нам милость в трудный час.

День Жён-мироносиц

С Днем жен-мироносиц хочу вас поздравить,
Чтоб верность и преданность снова восславить,
Чтоб веры и здравия вам пожелать.
Пусть Божья на вас снизойдет благодать.

День Жён-мироносиц

Всех женщин православных поздравляю,
Пусть будет жизнь счастливою всегда!
Я мира и улыбок всем желаю,
Пусть стороной обходит вас беда!

Желаю вам любви, надежды, веры,
Чтоб явью стали все ваши мечты!
Откройте поскорей удаче двери,
Пусть в жизни будет море доброты!

День Жён-мироносиц

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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