Международный день защиты детей-2021: история и традиции праздника, как поздравить детей
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Международный день защиты детей-2021: история и традиции праздника, как поздравить детей

12:30:265/16/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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История праздника начинается с 1950 года, когда его впервые начали отмечать во Франции, а получилось так, что в этот год День защиты детей провели еще в более, чем 50 государствах мира.

На День защиты детей нет каких-то особых правил, запретов или обязательных действий

День защиты детей есть во многих государствах мира в виде отдельного праздника и отмечается он с начала 50-х годов прошлого века. Россия не стала исключением - для нашей страны это важная дата. Об истории, традициях праздника и о том, как поздравить ребенка - в нашем материале.

История праздника начинается с 1950 года, когда его впервые начали отмечать во Франции, а получилось так, что в этот год День защиты детей провели еще в более, чем 50 государствах мира. Учредила его Международная демократическая федерация женщин для привлечения внимания общественности и, в первую очередь, родителей, к правам детей, которые нередко игнорировались и нарушались. Во многом такое решение было обусловлено жестоким обращением, а также тем, что Вторая Мировая война многих лишила не только дома, но и родителей, из-за чего детям приходилось выживать на улицах без какого-то намека светлое будущее. Многих из них ждала страшная судьба - гибель от холода, голода, участие в преступных группировках, попрошайничество, болезни и т.д. Именно поэтому в Международный день защиты детей особое внимание приковано к их проблемам, к тем, кто не имеет семьи и живет в приюте, кто столкнулся с серьезными заболеваниями.

Практически во всем мире в эту дату проводят разнообразные развлекательные, образовательные мероприятия, а также акции, направленные на помощь нуждающимся детям. Зачастую дети выступают в роли художников, работы которых выставляют на выставках, они проводят концерты в Домах культуры, готовят спектакли, участвуют в дружеских спортивных соревнованиях, а также в конкурсах, где их награждают призами. Этот день неразрывно связан с воздушными шарами, мягкими игрушками, фейверками, аттракционами и сладостями. Несмотря на это, в этот праздник власти делают все возможное, чтобы привлечь людей к благотворительности, показать проблемы и невзгоды нового поколения. Поэтому принято помогать детским домам, больницам и т.д.

В России праздник отмечают ежегодно в первое число июня, как раз тогда, когда у школьников стартуют самые долгие каникулы в году. На законодательном уровне в нашей стране права и свободы детства считаются одними из самых важных, потому что в это время в ребенке закладываются многие качества, которые будут важны в будущем. В нашей стране в праздник защиты детей проходит множество благотворительных акций, многие волонтеры посещают приюты, хосписы и детские больничные учреждения, помогают детям-инвалидам. Так, например, в Санкт-Петербурге 1 июня проходит акция “Белый цветок”, цель которой - собрать средства на лечение детей, больных онкологией. Не редкость - образовательные встречи для родителей, воспитание в подростках юридической грамотности и другие воспитательные программы. Все это направлено за осознанную заботу и поддержку нового поколения. Также в этот день активисты организуют митинги и акции против прерывания беременности.

На День защиты детей нет каких-то особых правил, запретов или обязательных действий. Каждый сам выбирает, как провести этот праздник. Можно устроить его в кругу семьи, подарить детям день аттракционов и совместить это с благотворительностью. Ребенка можно поздравить подарком, образовательным отдыхом, веселыми развлечениями, но следует учитывать, что в этот день важно принести пользу - как своим детям, так и чужим. Поэтому праздник - отличный повод заняться благотворительностью, а также показать своему ребенку, что его ценят и любят. Ему можно подарить развивающие игры, образовательные курсы, интересную экскурсию, книгу, поход в музей, зоопарк или на выставку.

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