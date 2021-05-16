Поздравления с Днем света на 16 мая короткие для СМС

Света бесконечного,
Счастья в жизни вечного,
Любви долгожданной,
Нежной и желанной.
Света необъятного,
Теплого, приятного,
Здоровья богатырского,
Крепкого, бесценного.
Счастья вам и мира,
И просто быть любимыми.
***
День света празднует Земля.
16 мая все вокруг — друзья.
Как хорошо при свете жить,
Петь, танцевать и не грустить.
Пусть свет к вам стучится в дом,
Пусть будет всем комфортно в нём,
Ребятишек поют пусть голоса,
Так будет так всегда!
***
От души с Днем света поздравляю,
И искренне тебе его в душе желаю.
А ещё улыбок, здоровья, доброты,
Мешок позитива, океан любви.
Всегда только светлой в жизни полосы,
И пусть воплощаются в жизни поскорей мечты!
***
Вас с Днем света поздравляю,
Что хочу еще сказать?
Ну, конечно, только души тепла
Вам от сердца пожелать.
Пусть светлые мгновения
Наполняют вашу жизнь,
Сил, здоровья и терпения,
Прекрасным мгновением дорожить.
Источник: myseldon.com