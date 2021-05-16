Поздравления с Днем света на 16 мая короткие для СМС
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Поздравления с Днем света на 16 мая короткие для СМС

3:00:035/16/2021Фото: pixabay
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16 маяя отмечается Международный день света.

Международный день света

Света бесконечного,
Счастья в жизни вечного,
Любви долгожданной,
Нежной и желанной.
Света необъятного,
Теплого, приятного,
Здоровья богатырского,
Крепкого, бесценного.
Счастья вам и мира,
И просто быть любимыми.

***

День света празднует Земля.
16 мая все вокруг — друзья.
Как хорошо при свете жить,
Петь, танцевать и не грустить.

Пусть свет к вам стучится в дом,
Пусть будет всем комфортно в нём,
Ребятишек поют пусть голоса,
Так будет так всегда!

***

От души с Днем света поздравляю,
И искренне тебе его в душе желаю.
А ещё улыбок, здоровья, доброты,
Мешок позитива, океан любви.
Всегда только светлой в жизни полосы,
И пусть воплощаются в жизни поскорей мечты!

***

Вас с Днем света поздравляю,
Что хочу еще сказать?
Ну, конечно, только души тепла
Вам от сердца пожелать.

Пусть светлые мгновения
Наполняют вашу жизнь,
Сил, здоровья и терпения,
Прекрасным мгновением дорожить.

Источник: myseldon.com

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