Сильная магнитная буря 16 мая 2021 года: Какие советы помогут метеопатам в воскресение вечером

16 мая 2021 года в утренние часы в магнитосфере Земли прогнозируются небольшие возмущения. Такое начало для в целом является благоприятным для метеопатов, в выходной день до 15 часов можно спокойно переделать все дела, требующие физических усилий - поработать на даче и огороде, завершить уборку дома. Слабые возмущения магнитного поля нашей планеты могут вызвать незначительную реакцию со стороны нервной системы - возможны депрессивные мысли и апатия, нервные срывы и слезы. Головокружение и сонливость могут проявиться у гипотоников. Свежий воздух и небольшая физическая активность поможет метеопатам лучше себя чувствовать утром 16 мая.
С 15 часов воскресенья, 16 мая, на фоне возрастающей солнечной активности произойдет скачкообразное изменение силовых характеристик магнитного поля Земли. Хаотические колебания перерастут постепенно в сильную магнитную бурю, которая затронет вечер выходного дня и захватит весь понедельник, 17 мая.
Вечером в воскресенье постарайтесь отдохнуть, откажитесь от табака и алкоголя, от просмотра телепередач, которые могут вызвать стрессовое состояние, не начинайте споров и деловых разговоров. В эти часы нагрузка на организм метеопатов значительно возрастет, поэтому не добивайте свой организм. Контролируйте артериальное давление, сделайте ванну для ног, займитесь медитацией, выполните упражнения дыхательной гимнастики. В эти часы у метеопатов могут возникнуть следующие симптомы:
- Повышение до критических значений артериального давления;
- Мигрени и резкая головная боль;
- Обострение артрита. Боли в суставах;
- Трудности в дыхании, приступы астмы;
- Боли в сердце, аритмия.
Ситуацию осложнит то, что магнитная буря продолжится всю предстоящую ночь и понедельник, 17 мая. Сила колебаний в магнитосфере Земли оценивается в 5 баллов при повышенном уровне активности Солнца. Чтобы максимально снизить влияние магнитной бури постарайтесь:
- Организовать здоровое питание, больше есть овощей, не переедать, больше пить воды;
- При бессонице, повышенной тревожности можно попить травяной чай - мяту, мелиссу, пустырник;
- Избегайте стрессовых и конфликтных ситуаций;
- Чаще проветривайте помещение, кислород помогает организму справиться с нагрузкой;
- Соблюдайте режим дня, высыпайтесь, ложитесь спать до полуночи.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Елена Владимировна, 49 лет:
- Давление до 170, болит голова, боль в висках и болят глаза. Очень плохо засыпаю, мешает головная боль и тревожные мысли.
Светлана Ивановна, 53 года:
- Быстро устаю, болят ноги, ноют суставы. Трудно вставать утром. Постоянно хочу пить, не хватает воздуха. Душно и укачивает в транспорте.
Петр Михайлович, 56 лет:
- Сердце часто бьется, боли возникают в области сердца. Память слабеет, все забываю, становлюсь рассеянным. Просыпаюсь уже уставшим.