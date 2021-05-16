Стоит ли прощать мужу или парню измену?
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Стоит ли прощать мужу или парню измену?

2:00:425/16/2021,Митци БокманнФото: https://pixnio.com/
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Произошло предательство, и между вами произошло серьезное нарушение доверия. А чтобы вы могли двигаться вперед, ваш партнер должен признать, что произошло, и принять на себя ответственность.

Можно простить кого-то, у кого был роман, но на это потребуется время

Если вы только что узнали, что ваш партнер изменял вам, вы, скорее всего, спрашиваете себя, возможно ли простить роман.

В конце концов, как простить того, кто вас предал? Человек, которого вы любите и с которым хотите быть, был с кем-то другим, пишет https://www.yourtango.com/

И вы задаетесь вопросом, сможете ли вы когда-нибудь это пережить и сможете ли вы когда-нибудь снова быть счастливыми со своим человеком.

Можно простить кого-то, у кого был роман, но на это потребуется время.

Вот 5 вещей, которые вам нужно сделать, если вы собираетесь простить своего неверного партнера.

1. Спросите себя, действительно ли вы этого хотите и почему.

Тебя предали. Вы опустошены. Ты сердишься. Тебе грустно.

И вы, вероятно, больше всего на свете хотите вернуться в то время, когда вы не знали, что ваш партнер изменял, потому что тогда вы были счастливы.

Итак, позвольте мне спросить вас: вы пытаетесь простить своего партнера, чтобы ваша жизнь могла вернуться к нормальной жизни? Или вы хотите простить своего партнера, потому что хотите вместе двигаться вперед к здоровым отношениям?

Прощение не означает, что вы прячете голову в песок, чтобы вы могли вернуться к тому, как все было. Это только продлит вашу боль и шансы на выздоровление.

Когда вы поймете, почему вы хотите работать, чтобы прощать, важно решить, является ли прощение тем, чего вы полны решимости достичь .

Этот процесс будет непростым. Потребуются решительность и работа, чтобы добраться до места, где вы можете прощать и двигаться вперед.

Итак, внимательно и внимательно посмотрите, сможете ли вы достичь прощения. Вы можете обнаружить, что еще не уверены, сможете ли вы туда добраться, но что вы в порядке, делая первые шаги по дороге.

Делайте это шаг за шагом, по ходу переоценивая, возможно ли прощение.

2. Поговорите со своим партнером.

Очень важно, чтобы вы и ваш партнер обсудили то, что произошло.

Произошло предательство, и между вами произошло серьезное нарушение доверия. А чтобы вы могли двигаться вперед, ваш партнер должен признать, что произошло, и принять на себя ответственность.

После того, как они обманули, многие люди отказываются нести ответственность за свои действия. Вместо того, чтобы сказать: «Да, я сделал это», они лгут, отрицают, обвиняют и оправдывают.

Вам будет очень трудно простить того, кто не осознает свои действия и то влияние, которое они на вас оказали.

Очень важно, чтобы вы и ваш партнер могли честно рассказать о том , что произошло , чтобы у вас была возможность простить.

Если ваш партнер удвоится и откажется обсуждать это, вам не останется ничего, кроме вопросов и боли, что сделает прощение невозможным.

3. Не спрашивайте подробностей.

У меня есть клиентка, которая, узнав, что у ее мужа роман, настояла на том, чтобы он позволил ей прочитать всю переписку между ним и его любовником. Боже, неужели она пожалела об этом!

Вдобавок к знанию того, что ее муж изменяет ей, после прочтения текстов она поняла, какие интимные отношения они разделяли.

Его заявление о том, что ему нужно быть со своим возлюбленным, его возлюбленная, осуждающая мою клиентку, их планы на совместный отъезд, и разговоры о будущем - все это было ужасно.

И однажды увидев их, она уже никогда не сможет их увидеть.

Что произошло дальше?

Даже при том, что она хотела простить его, даже при том, что он был готов взять на себя ответственность за то, что произошло, даже при том, что они искали помощи, слова, которые она читала, оставались в ее голове, играя сами себя снова и снова.

В результате она так и не смогла достичь прощения, на которое они оба надеялись, и их брак распался.

Итак, поговорите со своим партнером, но не спрашивайте подробностей. Если вы это сделаете, вы вполне можете пожалеть об этом.

4. Получите помощь.

Важно, чтобы вам помогли разобраться в том, что случилось с вашим партнером .

Вас предал тот, кого вы любите. Скорее всего, вы в ярости, но также опустошены. Вы можете винить даже себя.

Все это вещи, которые, если их не контролировать, могут помешать вашей способности прощать и только еще больше погрузят вас в темные места.

Обратитесь за помощью к терапевту или личному тренеру, чтобы осмыслить то, что произошло, взглянуть на свою роль в этом, определить шаги, которые вам лично необходимо предпринять, чтобы справиться с этим, и возложить на вас ответственность за это.

 Если вы активно хотите простить кого-то, у кого был роман, обратитесь за помощью.

Не просто рассказывайте друзьям о том, что произошло. Они скажут вам то, что вы хотите услышать, что не поможет вам двигаться вперед, а может даже помешать этому.

5. Рассмотрите возможность консультирования пар.

Итак, вы решили, что будете работать над тем, чтобы простить своего партнера за то, что произошло. Вы говорили об этом вместе, проделали некоторую работу самостоятельно, чтобы осмыслить то, через что вы проходите, и научились заботиться о себе.

Теперь наступает очень важная часть: консультирование пар .

Ух, я знаю. Консультирование звучит так ужасно, и для многих людей смущения из-за интрижки достаточно, чтобы они любой ценой избегали терапии.

Но роман произошел не на пустом месте. Что-то упущенное или неправильное в ваших отношениях открывало дверь для измены. И эту вещь важно идентифицировать.

Кроме того, терапевт может помочь предателю понять, что чувствует преданный, что является ключом к прощению - зная, что его человек действительно понимает влияние измены на него.

Я знаю, что ваш инстинкт - попытаться справиться с этим вместе без посторонней помощи.

Я предполагаю, что ваш партнер, в частности, не хочет идти по этому пути с профессионалом. Но получить какое-то руководство при проработке этого - ключ к тому, чтобы простить кого-то, у кого был роман.

Научиться прощать измену - непростая задача.

Произошедшее велико - почти как смерть - и чтобы справиться с этим, потребуются время и работа.

Не каждый может достичь прощения, и если это ты, то все в порядке. Желать двигаться вперед в одиночку - это нормально, поэтому не осуждайте себя за решение сделать это.

С другой стороны, если вы хотите простить и двигаться вперед, обязательно стоит попробовать - так что дерзайте! Вы можете просто найти более счастливые и здоровые отношения на другой стороне. (Да, это возможно!)

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