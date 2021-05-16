Помидоры «Любаша» и «Мужское достоинство»: особенности сортов
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Помидоры «Любаша» и «Мужское достоинство»: особенности сортов

4:00:005/16/2021,Ирина НоваяФото: https://pixnio.com/
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Сортируют томаты по разным критериям, один из них – индетерминантность и детерминантность.

Индетерминантный сорт вырастает до 180 см, при правильном уходе долго плодоносит. С одного куста собирают до 5 кг томатов

В мире больше 10 тысяч сортов томатов. Они отличаются по форме, цвету и вкусу плодов, по времени вызревания, по высоте кустика. Сортируют томаты по разным критериям, один из них – индетерминантность и детерминантность.

Кустики детерминантныхтоматов низкие, быстро останавливаются в росте. Это позволяет плодам рано и быстро созревать. Открытый грунт неплохо подходит для их посадки.

Индетерминантные томаты высокие, вырастают до 2-х метров. Плоды созревают поздно, зато урожайность высокая. Выращивать их лучше в теплице или парнике.

Оба вида имеют свои преимущества и недостатки. Увидеть их можно на примере двух удивительных сортов томатов – «Любаша» и «Мужское достоинство».

«Любаша»

Этот сорт вывели около 5-ти лет назад. Томаты привлекательные, имеют товарный вид. Кожица упругая, ярко-алого цвета. Плоды среднего размера, круглые, слегка приплюснутые, как помидоры с детских картинок. На вкус томаты нежные и сладкие. Такие хороши и свежими, и в виде солений.

Сорт «Любаша» – детерминантный, штамбовый. Кустики вырастают от 50 до 80 см. Отличительная особенность сорта – на междоузлии может завязаться сразу две кисти, а качество плодов не пострадает.

Томаты созревают уже на 80-й день после посадки семян. Один кустик даёт до 3-х кг аккуратных плодов.

Как выращивать?

Семена сажают в начале марта. Примерно через 50 дней рассаду переселяют в открытый грунтна расстоянии 50 см друг от друга. Важно убедиться, чтобы по ночам не было заморозков, иначе рассада погибнет.

Добиться хорошего урожая можно, оставив на основном стебле два пасынка – выше и ниже первой кисти. Полив должен соответствовать погоде. В засушливое лето он осуществляется до 4 раз в неделю, по вечерам.

Через 2 недели после высадки сеянцы хорошо подкормить минеральными удобрениями или куриным помётом. Во время цветения томаты опрыскивают раствором древесной золы.

От болезней и вредителей при посадке используют «Глиокладин», а позже кустики опрыскивают бордосской жидкостью.

«Мужское достоинство»

Названием сорт обязан форме плодов. Томаты «Мужское достоинство» выглядят как продолговатые цилиндры с насечкой, раздваивающей кончик плода. Цвет светло-красный, вкус сладкий, мякоть плотная и ровная, семян мало. Лучше всего томаты подходят для употребления в свежем виде. В холодильнике они сохраняются до 2-х месяцев.

Индетерминантный сорт вырастает до 180 см, при правильном уходе долго плодоносит. С одного куста собирают до 5 кг томатов. Куст напоминает лиану, плоды легко осыпаются. Созревают томаты не раньше 110-го дня от посадки.

Как выращивать?

Жителям средней полосы России «Мужское достоинство» рекомендуется сажать в теплице. После высадки кустики привязывают к подпорке или шпалере. Все пасынки удаляют, верхушку прищепляют на высоте 1,5 метра. Рыхлить почву нужно осторожно, потому что корешки лежат близко к поверхности.

На квадратный метр высаживают не больше 3-х кустиков. Устойчивость сорта к заболеваниям позволяет ограничиться препаратом «Антракол», если появилась сухая пятнистость. Режим полива стандартный.

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