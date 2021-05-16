Поздравления с Днем памяти преподобного Феодосия Печерского 16 мая для православных
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Поздравления с Днем памяти преподобного Феодосия Печерского 16 мая для православных

1:00:565/16/2021Фото: pravmir
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В православной церкви 16 мая отмечается день памяти преподобного Феодосия Печерского.

День памяти преподобного Феодосия Печерского

В день памяти Преподобного Феодосия,
Мы у Бога для него милости попросим,
За то, что был он светел в делах своих,
Пусть станет молитвой этот стих.
Поставьте свечи в храме, огонь зажгите,
И за все Феодосия Печерского поблагодарите,
Пусть он свою милость вам пошлет,
И в беде на помощь к вам придет!

***

Феодосий Печерский праведно жил,
И до смерти Богу преданно служил,
Делом и словом он людям помогал,
И потому он таким известным стал.
Мы любим его и очень чтим,
И сегодня с этим днем поздравить хотим,
И в молитвах здравия о вас попросить,
Чтобы Бог помогал вам праведно жить!

***

Преподобный Феодосий оставил свой след,
И хоть его средь нас давно уж нет,
Мы помним все его слов и заветы,
И сегодня вместе говорим об этом.
В храм сходили всей семьей сегодня,
И помолись Феодосию в доме Господнем,
А теперь отправляем вам этот стих,
Чтоб напомнить, что есть такой лик!

***

Молитва праведного человека очень сильна,
Каждому на свете способна помочь она,
И пусть прошло уже больше тысячи лет,
К Феодосию обращаются в изгнании бед.
До сих пор его подвиги нас просвещают,
И наши души духовностью насыщают,
И память его в нас будет жить вечно,
Мы будем молиться ему и Богу бесконечно!


Источник: pozdravkin.com, pravmir.ru

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