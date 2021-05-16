Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 мая 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 мая 2021 в России и мире

7:40:355/16/2021Фото: pxhere
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 16 мая 2021 года.

барбекю
16 мая - День барбекю

• День жён-мироносиц, Православный женский день
• Праздник подлиз
• Праздник иконы Божией Матери Печерской-Нерукотворенной
• Всемирный день выпечки (World Baking Day)
• День танцев с привидениями
• Международный день мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace)
• Международный день света (International Day of Light)
• День молодого избирателя
• Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims)
• Всемирный день мигрирующих рыб (World Fish Migration Day)
• День мачехи (Stepmother`s Day)
• День биографов (Biographers Day)
• День памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
• День матери - Кыргызстан
• День любви к деревьям (National Love a Tree Day) - США
• День «Сделай что-нибудь хорошее для соседа» (National Do Something Good For Your Neighbor Day) - США
• День барбекю (National BBQ Day) - США
• День органов государственной безопасности - ПМР
• День отца - Тонга
• День морских обезьянок (National Sea Monkey Day) - США
• День поминовения павших (Memorial Day for the War Dead) - Финляндия
• День спасения лошадей (Horse Rescue Day) - Австралия
• День коктейля «Мимоза» (National Mimosa Day) - США
• День памяти жертв политических репрессий - Украина
• День cодружества - Каймановы острова
• День королевских гребешков (National Coquilles St. Jacques Day) - США
• День учителя - Малайзия
• День братских могил - Ирак
• День пирсинга (National Piercing Day) - США
• День пограничника - Польша
• День войск ПВО - Армения
• National Wear Purple for Peace Day - США
• День Народной армии освобождения (SPLA Day) - Южный Судан
• День молодёжных и детских общественных организаций - Украина
• Именины у Тимофея, Петра, Феодосия, Ульяны, Павла
• Мавра Рассадница (Мавра - Зелёные щи)

Важные события

1744 указом царицы Елизаветы Петровны в Российской Империи отменена смертная казнь.
1768 российская императрица Екатерина II издала указ о постройке в Санкт-Петербурге памятника Петру I — будущего «Медного всадника».
1863 начало строительства Одесской железной дороги.
1896 в Петербурге в саду Аквариум состоялся первый в России киносеанс.
1924 в СССР вышел первый номер детского литературно-художественного журнала «Мурзилка».
1930 в СССР проведена перетарификация во всех отраслях промышленности: нормы выработки повышены, расценки понижены.
1950 вышло постановление Совета Министров СССР о постройке комплекса морских ядерных энергетических установок В-10 на площадке ФЭИ в посёлке Обнинском (ныне город Обнинск).
1957 Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «В память 250-летия Ленинграда».
1959 на экраны СССР вышел фильм В. С. Ордынского «Сверстницы». Впервые снялся в кино (в крошечном эпизоде) Владимир Высоцкий.
1960 в СССР, из Ленинградского электротехнического института связи им. Михаила Бонч-Бруевича проведена первая опытная цветная телепередача.
1972 русскому поэту Иосифу Бродскому предписано покинуть СССР.
1972 авиакатастрофа в Светлогорске — военно-транспортный самолёт упал на здание детского сада. Всего погибло 34 человека: 23 ребёнка, 2 воспитателя и повар и 8 членов экипажа Ан-24Т.
2009 завершился конкурс песни Евровидение-2009 в Москве.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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