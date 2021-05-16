Какой сегодня церковный праздник 16 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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16.05
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Какой сегодня церковный праздник 16 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:245/16/2021Фото: Flickr
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К этому дню хозяйки начинают варить зеленые борщи, в которые вместо капусты кладут молодой щавель, крапиву или лебеду.

церковь
16 мая поста нет

Православные праздники 16 мая

Мученика Тимофея и мученицы Мавры
Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

Народные праздники


День жен-мироносиц

Это торжество приходится на второе воскресенье после Пасхи. В этот день почитают память жен-мироносиц, которые после распятия Христа пришли к пещере с его телом, принесли миро и ароматы.

В этот день почитают женщин-христианок, которые несут мир в этом мире.

По традиции этот праздник отмечается исключительно в женском кругу. Девушки и женщины собираются компаниями, готовят праздничные блюда, главными из которых являются курица и яичница, дарят друг другу подарки.

Если на дубе осталось много желудей, то год будет плодородным, а зима морозной.

Мавра Рассадница

В этот день почитают мученицу Мавру и ее мужа – мученика Тимофея, чтеца.

В этот день начинают высаживать рассаду капусты в открытый грунт. Чтобы защитить ее от вредителей, принято окроплять святой водой.

К этому сроку хозяйки начинают варить зеленые борщи, в которые вместо капусты кладут молодой щавель, крапиву или лебеду.

Также в этот день принято готовить молочную кашу. Коровы, наевшись молодой травы, дают вкусное и густое молоко.

Обильная роса предвещает хороший урожай огурцов.

Сегодня запрещено супругам ссориться и ругаться, нельзя мыть голову и начинать строительство дома.

Приметы


  • Если соловьи запели, то весна будет плодородной.
  • Цветет черемуха – к холодам, много цвета у черемухи – к мокрому лету.
  • Соловей запоет перед Маврой – весна зацветет дружно.
  • Когда во время цветения черемухи стоит теплая погода, то и в пору посева будет тепло.
  • У черемухи много цвета – к мокрому лету.

Источник: my-calend

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