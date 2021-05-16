Какой сегодня церковный праздник 16 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 16 маяМученика Тимофея и мученицы Мавры
Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
Народные праздники
День жен-мироносиц
Это торжество приходится на второе воскресенье после Пасхи. В этот день почитают память жен-мироносиц, которые после распятия Христа пришли к пещере с его телом, принесли миро и ароматы.
В этот день почитают женщин-христианок, которые несут мир в этом мире.
По традиции этот праздник отмечается исключительно в женском кругу. Девушки и женщины собираются компаниями, готовят праздничные блюда, главными из которых являются курица и яичница, дарят друг другу подарки.
Если на дубе осталось много желудей, то год будет плодородным, а зима морозной.
Мавра Рассадница
В этот день почитают мученицу Мавру и ее мужа – мученика Тимофея, чтеца.
В этот день начинают высаживать рассаду капусты в открытый грунт. Чтобы защитить ее от вредителей, принято окроплять святой водой.
К этому сроку хозяйки начинают варить зеленые борщи, в которые вместо капусты кладут молодой щавель, крапиву или лебеду.
Также в этот день принято готовить молочную кашу. Коровы, наевшись молодой травы, дают вкусное и густое молоко.
Обильная роса предвещает хороший урожай огурцов.
Сегодня запрещено супругам ссориться и ругаться, нельзя мыть голову и начинать строительство дома.
Приметы
- Если соловьи запели, то весна будет плодородной.
- Цветет черемуха – к холодам, много цвета у черемухи – к мокрому лету.
- Соловей запоет перед Маврой – весна зацветет дружно.
- Когда во время цветения черемухи стоит теплая погода, то и в пору посева будет тепло.
- У черемухи много цвета – к мокрому лету.
Источник: my-calend