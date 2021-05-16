Погода на 16 мая в Бердске: аномальная жара и срочно сегодня высаживайте рассаду капусты – это вековая традиция

Сегодня воскресенье – 16 мая. Напоминаем, что рабочая неделя будет короткой и вновь россияне отдыхают два дня. Все ринулись на дачи.
Сегодня большой церковный праздник День Жён-мироносиц.
Какой будет погода 16 мая в Бердске и Новосибирске.
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 16 мая по Бердску и Новосибирску будет следующая погода:
16 мая ночью ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха +13, +15 С.
Днем +26, +28, ветер западный ночью 4-9 м\с, днем 6-11м\с, местами порывы до 16 м\с.
Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Магнитное поле Земли ожидается неустойчивое 16, 17 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможны в отдельные часы суток. Озоновый слой выше нормы.
Погода 17 мая 2021 - +26...+28oC.
Какие приметы есть в народе на 16 мая 2021?
Сегодня по народному календарю празднуют Мавру Рассадницу
Сегодня обязательно нужно высаживать рассаду капусты.
Обязательно съешьте утром кашу на молоке – она подарит вам здоровье.
Можно сварить суп с первой зеленью или крапивой.
Обратите внимание на росу – если ее утром много, то год будет огуречным.
Цветет черемуха – будет холодно, а если на ней уже много цветов, то лето будет дождливым.
Черемуха зацвела – жди похолодания. Если цветов много, значит, летом выпадет много осадков
Какие еще праздники есть 16 мая?
День биографов
Всемирный день памяти жертв СПИДа
День жен-мироносиц
Мавра Рассадница
Международный день света
День барбекю
Праздник подлиз