Погода на 16 мая в Бердске: аномальная жара и срочно сегодня высаживайте рассаду капусты – это вековая традиция
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Погода на 16 мая в Бердске: аномальная жара и срочно сегодня высаживайте рассаду капусты – это вековая традиция

6:30:095/16/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Обязательно съешьте утром кашу на молоке – она подарит вам здоровье.

Погода 17 мая 2021 - +26...+28oC

Сегодня воскресенье  – 16 мая. Напоминаем, что рабочая неделя будет короткой и вновь россияне отдыхают два дня. Все ринулись на дачи.

Сегодня большой церковный праздник День Жён-мироносиц.

Какой будет погода 16 мая в Бердске и Новосибирске.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 16 мая по Бердску и Новосибирску будет следующая погода:

16 мая ночью ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха +13, +15 С.

Днем  +26, +28, ветер западный ночью 4-9 м\с, днем 6-11м\с,  местами порывы до 16 м\с.

Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Магнитное поле Земли ожидается неустойчивое 16, 17 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможны в отдельные часы суток. Озоновый слой выше нормы.

Погода 17 мая 2021 - +26...+28oC.

Какие приметы есть в народе на 16  мая 2021?

Сегодня по народному календарю празднуют Мавру Рассадницу

Сегодня обязательно нужно высаживать рассаду капусты.

Обязательно съешьте утром кашу на молоке – она подарит вам здоровье.

Можно сварить суп с первой зеленью или крапивой.

Обратите внимание на росу – если ее утром много, то год будет огуречным.

Цветет черемуха – будет холодно, а если на ней уже много цветов, то лето будет дождливым.

Черемуха зацвела – жди похолодания. Если цветов много, значит, летом выпадет много осадков

Какие еще праздники есть 16 мая?

День биографов

Всемирный день памяти жертв СПИДа

День жен-мироносиц

Мавра Рассадница

Международный день света

День барбекю

Праздник подлиз

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погодадачанародные традиции
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