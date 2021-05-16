Самый чудовищный насильник и людоед скончался во французской тюрьме: Он предпочитал девственниц

Мишель Фурнире — самый чудовищный убийца и насильник, которого знала Франция, умер в тюрьме в возрасте 79 лет. На родине не хотят вспоминать о жизни.
Во французской тюрьме умер маньяк, жертвами которого могли быть не меньше 40 девушек. За серию изнасилований и убийств вместе с женой они были приговорены к пожизненному заключению без права на помилование.
Родился Мишель в 1942 году, служил в армии, работал плотником и в 1976 году был впервые задержан за то, что приставал к несовершеннолетней, за что получил условный срок. Для него стало ясно, что больше всего на свете ему нравятся молодые девственницы, и чем моложе, тем лучше. За следующее нападение на молодую женщину он получил три года тюрьмы, из которой вышел уже другим человеком. Во время отбывания наказания Мишель познакомился по переписке с Моник Оливье — она станет соучастницей множества последующих преступлений будущего мужа.
Выйдя из тюрьмы, он убил жену бывшего сокамерника, сидевшего за ограбление банка, и забрал у нее украденные драгоценности, которых хватило на старинный домик и безбедную жизнь. Семейная пара Фурнире и Лабиль организовали «совместное предприятие» по отлову девушек и девочек, желательно невинных, которых потом насиловал и убивал супруг.
Ловили жертв по сценарию, по которому жена одна ехала по дороге за рулем, причем в машине было детское кресло и игрушки, подсаживала какую-нибудь молодую особу, потом на дороге они подбирали Мишель с пустой канистрой для бензина далее супруги вместе связывали жертву. После того, как женщина проверяла несчастную на невинность, она передавала ее в руки мужа.
Никто не мог заподозрить благополучную пару в совершении преступлений, настолько тщательно они продумывали каждый свой выезд, пока одна 13-летняя девочка смогла сбежать. После Мишель сама пошла в полицию и сдала мужа, надеясь на смягчение приговора.
С момента выхода из тюрьмы в 1987 году по 2003, когда полицейские арестовали сообщников, доказано 11 преступлений, в которых погибли жертвы возрастом от 9 до 21 года. Однако, Моник Оливье говорила, что ее мужу требовалось не менее двух девственниц в год, чтобы его потребности были удовлетворены. Общество считает, что жертв могло быть не меньше сорока.
Преступники отбывают пожизненный срок, у маньяка развилась болезнь Альцгеймера, а потом у педофила случился инсульт. 10 мая он умер и теперь выяснить, кто еще был жертвой «арденнского людоеда» не представляется возможным, пишет Ъ.