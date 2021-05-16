Крыша частного дома и сарай сгорели в Бердске: Пострадали соседи. Смотрите видео

В Бердске в субботу сгорел сарай и огнем поврежден частный дом, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
15 мая в 15:10 на ул. Водобачной в Бердске произошел пожар в надворных постройках. В результате полностью сгорел сарай, кроме того, огнем повреждена крыша дома - пламя перекинулось со стоящего рядом сарая. В 15:23 пожар был локализован, но полностью его ликвидировать удалось лишь в 18:26, уточнили в спасательном ведомстве. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
Дознавателю бердского отдела надзорной деятельности предстоит установить причину пожара и ущерб. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Ул. Водобачная находится в Северном микрорайоне. Частные дома там расположена довольно плотно. Поэтому была угроза распространения огня на соседние усадьбы, тем более, что погода в субботу была ветряная. Пожарным удалось это предотвратить, хотя на соседнем жилом доме оплавились панели, сгорел забор между двумя участками.