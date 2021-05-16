Что сажать на огороде, когда цветет черемуха: картофель, капусту, фасоль и бобы
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Что сажать на огороде, когда цветет черемуха: картофель, капусту, фасоль и бобы

9:42:455/16/2021Фото: pixabay
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Так что, спешите на огород, и срочно беритесь за лопату, ведь вековая мудрость вещает, что картошку нужно посадить до того как отцветет черемуха, но не раньше, чем распустятся листья на березе.

Издавна в цветение черемухи высаживали картофель, пшеницу, просо

Цветет черемуха в России, в Сибири вчера, 15 мая, она распустила первые белоснежные цветы. И несмотря на то, что два дня – 16 и 17 мая – будет аномальная жара до +28 градусов, похолодание все же придет.
Горожане все уехали из городов на огороды и дачи. Для многих цветение черемухи – своеобразный ориентир. Что сажать в это время?
Издавна в цветение черемухи высаживали картофель, пшеницу, просо.
Сегодня по народному календарю, Мавра Рассадница, и обязательно следует высадить рассаду капусты.

Так что, спешите на огород, и срочно беритесь за лопату, ведь вековая мудрость вещает, что картошку нужно посадить до того как отцветет черемуха, но не раньше, чем распустятся листья на березе. То есть эта неделя – самая удачная для посадки картошки.
Так же можно высаживать бобы, фасоль.

Еще народные приметы на урожай на май 
Как только зацветет вишня – пора высевать кукурузу.

Дум стал зеленым – сеем горох.

Как только калина покроется белым цветом, то можно смело сажать в открытый грунт тыкву и огурцы.

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