Покупатели атаковали секс-шоп: Очередь собралась у магазина для взрослых в Новосибирске

15 мая вечером в Новосибирске было замечено столпотворение у магазина, продающего интимные товары. В секс-шоп KAZANOVA на улице Ленина стояла очередь из желающих попасть в заведение.
Причиной ажиотажа стала акция Ночь музеев, в которой магазин принял участие. В соцсетях заранее анонсировали демонстрацию товаров из прошлых лет.
В секс-шопе KAZANOVA состоялась выставка «Секс-игрушки из прошлого века» в которой были представлены раритетные экспонаты магазина, Центрального музея Академгородка и частных коллекций. Зрители, для которых проводили экскурсии каждые полчаса смогли увидеть BDSM- принадлежности и мебель, секс-игрушки из 90-х, советские презервативы.
«Это была очень необычная выставка, нам с женой понравилось. Мы не очень любим музеи, а здесь сходили с удовольствием», - поделился с "АиФ" впечатлениями Алексей.
В 2021 году «Ночь музеев» прошла в очном формате. В ночь с 15 по 16 мая музеи по всей стране распахнули свои двери для всех желающих.