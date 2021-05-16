Что обязательно нужно сделать в День Николая Чудотворца и о чем попросить 22 мая 2021 года

Святителя Николая православные почитают дважды в году - 22 мая и 19 декабря. Весенний праздник называют Никола летний или Никола Вешний.
Святого Николая почитают как покровителя детей, моряков, влюбленных пар, несправедливо обиженных, торговцев и бедных людей.
Николай родился в семье богатых родителей и был единственным ребенком. Родители всю жизнь были бездетными и в значительном возрасте обрели сына. Поэтому он рано осиротел и всю свою жизнь посвятил учению и наукам. При жизни он совершил много чудес. Он не был убит и гоним во время гонения на христиан, умер мирно в пожилом возрасте. Но и после смерти чудеса продолжались. Его мощи источали миро - чудесное масло, способное исцелять.
Что принято делать?
В этот день приятно с утра посещать церковь, молиться святому, устраивать обеды, заниматься благотворительностью, обязательно помогать нищим и бедным.
В природных источниках собирают воду для приема внутрь и обливания - сегодня она обладает чудесными свойствами. Благоприятно в этот день заниматься посевом яровых - урожай будет очень хорошим.
Принято было в этот день отдавать долги. А брать в долг и одалживать - запрещалось.
Хорошо в этот день примиряться со своими обидчиками и самим просить прощения за нанесенные обиды.
Запреты на Николу Летнего
Нельзя заниматься сегодня любым рукоделием- шить, вышивать, плести, вязать.
Строго запрещается одалживать что-то из дома, а также давать и просить деньги в долг.
Запрещено отказывать тем, кто просит о помощи.
О чем просить?
Николая Угодника можно просить о помощи в любой трудной жизненной ситуации. Не обязательно возносить молитвы перед иконой. Для обращения к святому достаточно представить себе его образ, а молитва должна быть искренней и идти от сердца.
Можно приобрести икону домой, а можно и просто распечатать его изображение на бумаге. Прежде чем обращаться к нему, внимательно вглядитесь в образ, представьте себе ваш контакт - что он смотрит на вас.
Молитва может быть церковной, но можно просить и своими искренними словами, главное, чтобы просьба возносилась с верой.