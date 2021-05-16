На глазах мамы и бабушки раздавил автобус 4-летнюю девочку: Ребенок не выжил

4-летняя девочка погибла на глазах у родителей в Тверской области. Жуткое происшествие произошло вечером 14 мая в Торжке.
Как сообщили в региональном управлении МВД, ДТП произошло на Ленинградском шоссе. Под автобуса ПАЗ, следовавший по городскому маршруту, угодил маленький ребенок.
Девочка шла с мамой и бабушкой из магазина. В руках у матери был самокат. В какой-то момент ребенок побежал вперед, ударился о заднюю часть проезжавшего по дороге автобуса и попал под его заднее колесо.
ПАЗ переехал девочку, которая погибла на месте происшествия. Полицейские начали проверку. И напомнили взрослым не оставлять маленьких детей без присмотра ни на секунду во избежание подобной трагедии.