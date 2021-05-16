Павел Воля: "Заменить Манижу на Надежду Кадышеву" на Евровидении-2021
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Павел Воля: "Заменить Манижу на Надежду Кадышеву" на Евровидении-2021

12:55:575/16/2021Фото: pavelvolyaofficial
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Резидент Comedy Club разобрал отношение Валентины Матвиенко к исполнительнице от России для песенного конкурса и высказал свои варианты.

Павел Воля предложил альтернативу Маниже

Резидент Comedy Club Павел Воля в очередном выпуске программы разбирал, кого нужно было послать на «Евровидение-2021» от России. После многочисленных негативных высказываний в отношении Манижи Сангин — представительницы России на европейском конкурсе, Воля высмеял многих, кому не понравилась песня и происхождение певицы.

«Песня Manizha не понравилась Матвиенко. Подумал, что Игорь Матвиенко опытный продюсер и к его мнению надо прислушаться. Рыжий же из “Иванушек” как-то нашептал на квартиру в Москве. А потом понял, что речь идет о спикере Совета Федерации»,  - заключил комик.

Валентине Матвиенко Воля адресовал шутку, что «с другими голосованиями мы разобрались» после требования Совета Федерации разобраться с процедурой подсчета голосов на Первом канале. Также он высказал предложение заменить Манижу на Надежду Кадышеву, которая как нельзя лучше показывает образ «настоящей русской женщины».
«Вот тут образ русской женщины. Ей 60 лет. Все же женщины за 60 в России так выглядят. Когда изба горит, такая вот баба вылетает», — пошутил он.

Манижа Сангин после финала национального отбора на Первом канале стала представительницей России на «Евровидении». Ее песня «Русская женщина» была раскритикован музыкантами и политиками.

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