"Взбесившийся" светофор обнаружили водители на перекрестке в Бердске

Светофор на перекрестке улиц Красная Сибирь и Рогачёва в Бердске горит сразу всеми цветами. Как сообщает "АвтоБердск", он сияет с вечера 15 мая и по сию пору.
Паблик отмечает, что пока аварий на перекрестке со странным светофором не произошло. Но отремонтировать его требуют автомобилисты.
Они теряются в такой ситуации и вспоминают правила дорожного движения: ехать по дорожным знакам приоритета. Едущие по ул. Рогачёва должны пропускать авто, движущиеся по ул. Красная Сибирь.
При этом подписчики паблика сообщают, что утром 16 мая светофор по-прежнему "не в себе".
- Зарапортовался...
- Психанул светофорчик.
-Сейчас он просто мерцает всеми цветами (11.58).