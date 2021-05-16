"Взбесившийся" светофор обнаружили водители на перекрестке в Бердске
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"Взбесившийся" светофор обнаружили водители на перекрестке в Бердске

1:45:285/16/2021Фото: Сергея Болдырева/АвтоБердск
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Пока аварий на перекрестке со странным светофором в Микрорайоне не произошло. Но отремонтировать его требуют автомобилисты.

Светофор горит "всеми цветами радуги"

Светофор на перекрестке улиц Красная Сибирь и Рогачёва в Бердске горит сразу всеми цветами. Как сообщает "АвтоБердск", он сияет с вечера 15 мая и по сию пору.

Паблик отмечает, что пока аварий на перекрестке со странным светофором не произошло. Но отремонтировать его требуют автомобилисты.

Они теряются в такой ситуации и вспоминают правила дорожного движения: ехать по дорожным знакам приоритета. Едущие по ул. Рогачёва должны пропускать авто, движущиеся по ул. Красная Сибирь.

При этом подписчики паблика сообщают, что утром 16 мая светофор по-прежнему "не в себе".

- Зарапортовался...

- Психанул светофорчик.

-Сейчас он просто мерцает всеми цветами (11.58).

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