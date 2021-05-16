Стоит ли бояться огромнейшего астероида 2016 AJ193 летом 2021 года?
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Стоит ли бояться огромнейшего астероида 2016 AJ193 летом 2021 года?

4:20:575/16/2021Фото: Pixabay
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Ученые смоделировали ситуацию угрозы столкновения Земли с любым угрожающим Земле крупным космическим телом. В результате исследования были получены неутешительные выводы.

метеорит
Размеры летящего астероида к Земле поистине огромны

21 августа 2021 года к нашей планете максимально приблизится огромный астероид 2016 AJ193, превосходящий по своим размерам самый большой на Земле небоскреб.

Расстояние до Земли будет составлять 3,4 млн км, что очень мало, учитывая что расстояние от Земли до космических тел около 10 млн км уже считается потенциально опасным.

Скорость пролетающего астероида будет составлять чуть больше 26 км в секунду.

Траектория движения астероида 2016 AJ193 уже изучена и предполагается, что если она останется неизменной, то угрозы удастся миновать. Но до конца неизвестно сможет ли попасть астероид в гравитационное поле Земли или нет, поэтому сказать, что астероид не несет никакой угрозы Земле со 100% достоверностью нельзя.

Тем временем ученые смоделировали ситуацию угрозы столкновения Земли с любым угрожающим Земле крупным космическим телом. В результате исследования были получены неутешительные выводы - с Земли совершенно невозможно предотвратить столкновение.

Во-первых не существует до сих пор таких технологий, чтобы с Земли можно было разрушить астероид отвести его осколки на безопасное от Земли расстояние.  А во-вторых, если бы такая возможность и существовала, то потребовались бы годы - от 5 до 10 лет - на все манипуляции с дроблением и отведением осколков от Земли.

Предполагаются в разработку пока три варианта:


  1. Поместить в космосе на астероид взрывное устройство и взорвать его
  2. Нагреть его с Земли лазерами, чтобы он начал испаряться и изменил свою траекторию движения.
  3. Направить к астероиду космический аппарат, чтобы тот в него врезался и изменил траекторию астероида.

Но пока все эти сценарии отрабатываются и ни один нельзя реализовать.

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