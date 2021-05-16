Даты магнитных бурь в июне 2021: будет ли их много и какой силы?

Любая солнечная активность отражается на Земле магнитными бурями. Для метеозависимых важно знать расписание магнитных бурь заранее, чтобы быть к ним готовыми.
Так, в июне 2021 года ожидается 2 магнитных бури. Они продут 8 и 9 июня, про предварительным оценкам их мощность будет средней, но они все равно отразятся на здоровье метеозависимых граждан.
В неблагоприятные дни колебаний геомагнитного поля Земли у метеопатов начинает болеть голова, может резко меняться артериальное давление, возможна сонливость, общее недомогание, боли в суставах. Нарушается сон и появляется раздражительность.
Медики говорят, что проявления метеозависимости нельзя назвать болезнью. Магнитные колебания просто усиливают те проблемы в организме, которые уже имеются, чаще всего в виде хронических заболеваний.
Больше всего недомогания касаются людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нервной системы. Также страдают люди с психическими заболеваниями.
В дни магнитных бурь рекомендуется:
- ограничить физические нагрузки
- нормализовать питание, сделать его регулярным и более правильным
- ввести в рацион больше свежих овощей и фруктов.
- хорошо высыпаться
- принимать успокоительные травяные настои и чай с травами
- отказаться от приема кофе, кофеин содержащих напитков, алкоголя
- избегать стрессовых ситуаций
- меньше времени уделять телевизору и гаджетам
- больше гулять на свежем воздухе
- не пренебрегать утренней гимнастикой