Даты магнитных бурь в июне 2021: будет ли их много и какой силы?
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16.05
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Даты магнитных бурь в июне 2021: будет ли их много и какой силы?

5:20:355/16/2021Фото: pxhere
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Проявления метеозависимости нельзя назвать болезнью. Магнитные колебания просто усиливают те проблемы в организме, которые уже имеются, чаще всего в  виде хронических заболеваний.

солнце
На Земле продолжает "штормить"

Любая солнечная активность отражается на Земле магнитными бурями. Для метеозависимых важно знать расписание магнитных бурь заранее, чтобы быть к ним готовыми.

Так, в июне 2021 года ожидается 2 магнитных бури. Они продут 8 и 9 июня, про предварительным оценкам их мощность будет средней, но они все равно отразятся на здоровье метеозависимых граждан.

В неблагоприятные дни колебаний геомагнитного поля Земли у метеопатов начинает болеть голова, может резко меняться артериальное давление, возможна сонливость, общее недомогание, боли в суставах. Нарушается сон и появляется раздражительность.

Медики говорят, что проявления метеозависимости нельзя назвать болезнью. Магнитные колебания просто усиливают те проблемы в организме, которые уже имеются, чаще всего в  виде хронических заболеваний.

Больше всего недомогания касаются людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нервной системы. Также страдают люди с психическими заболеваниями.

В дни магнитных бурь рекомендуется:


  • ограничить физические нагрузки
  • нормализовать питание, сделать его регулярным и более правильным
  • ввести в рацион больше свежих овощей и фруктов.
  • хорошо высыпаться
  • принимать успокоительные травяные настои и чай с травами
  • отказаться от приема кофе, кофеин содержащих напитков, алкоголя
  • избегать стрессовых ситуаций
  • меньше времени уделять телевизору и гаджетам
  • больше гулять на свежем воздухе
  • не пренебрегать утренней гимнастикой

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