Новый способ ловли нарушителей ПДД на дорогах придумала ГИБДД
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Новый способ ловли нарушителей ПДД на дорогах придумала ГИБДД

5:08:475/16/2021Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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Проведение скрытых проверок в местах, где чаще всего случаются аварии, Госавтоинспекция анонсировала заранее.

На дорогах нарушителей станет меньше

Сотрудники ГИБДД теперь будут пользоваться мобильным приложением для того, чтобы выявлять нарушителей без права на езду в автомобиле.

Если автомобиль не зарегистрирован в инспекции или водителя лишали прав, информация об этом приходит на телефон инспектору, которые стоит на посту во время проверки. В Екатеринбурге были выставлены специальные экипажи из сотрудников ДПС на перекрестках Серафимы Дерябиной — Шульмана и Вильгельма Де Геннина — Краснолесья.

За два часа работы инспекторы получили больше 15 уведомлений. В 5 случаях информация подтвердилась и автомобилисты, ранее лишенные прав, были задержаны, владельцы трех автомобилей с прекращенной регистрацией также прекратили движение по городу.

В отношении водителей составлены материалы по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, и изъята спецпродукция – государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства. Если водитель решится выехать без госномеров, то ему грозит уже лишение права управления.

Водителям, пытавшихся избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения, используя незарегистрированный автомобиль, вынесено более 80 постановлений об административных правонарушениях, которые зарегистрированы камерами автоматической фиксации.

Ранее стало известно о том, что на дорогах запланировано регулярное проведение скрытых проверок. Место работы патрулей будет находиться на потенциально опасных аварийных местах, пишет Госавтоинспекция по Свердловской области.

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