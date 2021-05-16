Девушка с брекетами пропала без вести в новосибирском Академгородке
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Девушка с брекетами пропала без вести в новосибирском Академгородке

4:17:185/16/2021
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22-летняя Любовь Петрова ушла из дома без телефона в ночь. Как сообщили волонтеры, обстоятельства, рассказанные родными, заставляют беспокоиться.

22-летняя девушка в очках пропала в новосибирском Академгородке

В Советском районе Новосибирске пропала 22-летняя Любовь Петрова. Она ушла из дома 15 мая и с тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Она ушла из дома без телефона в ночь. Как сообщили волонтеры, обстоятельства, рассказанные родными, заставляют беспокоиться.

Пропала Петрова Любовь Олеговна, 22 года, Академгородок, Советский район, Новосибирск.

Рост около 165 см, худая, волосы темно-русые до плеч, глаза серые. В чем была одета в день исчезновения, неизвестно. Особые приметы - носит очки и брекеты. С собой у Любови был серый рюкзак.

По информации волонтеров, девушка внезапно перестала выходить на связь с родственниками. Она живет отдельно от них в Академгородке в Советском районе.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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